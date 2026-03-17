Comeback BTS Bikin Heboh! Edisi Spesial Ludes 7.000 Kopi dalam Sehari

7.000 kopi edisi spesial BTS ludes dalam sehari.(Netflix)

MENJELANG comeback yang sangat dinantikan, BTS kembali membuktikan kekuatan popularitasnya. Sebuah edisi spesial yang didedikasikan untuk grup tersebut berhasil terjual sebanyak 7.000 kopi hanya dalam satu hari.

Pada 17 Maret, para penggemar sudah memadati area KG Tower di Jung-gu, Seoul sejak pagi hari untuk membeli edisi cetak tersebut secara langsung. Antrean panjang bahkan terlihat sebelum penjualan resmi dimulai, menunjukkan tingginya antusiasme fans.

Edisi spesial yang dirilis pada 16 Maret oleh Ilgan Sports ini merangkum perjalanan BTS sejak debut hingga saat ini, lengkap dengan foto dan artikel eksklusif. Nilai koleksi yang tinggi, ditambah dengan momen comeback penuh formasi pertama dalam tiga tahun sembilan bulan, menjadi faktor utama tingginya permintaan.

Baca juga : BTSnomics 2.0, Comeback BTS yang Berpotensi Tembus Triliunan Rupiah

Menariknya, pembeli datang dari berbagai kalangan usia, termasuk penggemar internasional. Informasi mengenai lokasi penjualan juga cepat menyebar melalui media sosial, sehingga semakin meningkatkan minat pembelian.

Edisi ini dirilis untuk menyambut acara “BTS Comeback Live: Arirang” yang dijadwalkan berlangsung pada 21 Maret. Penjualan tambahan akan terus dilakukan di beberapa lokasi di Seoul hingga 20 Maret.

Sementara itu, BTS dijadwalkan merilis album terbaru mereka, Arirang, secara global pada 20 Maret, yang kemudian dilanjutkan dengan acara comeback live di Gwanghwamun Square pada 21 Maret.

Comeback ini tidak hanya menjadi sorotan di dunia musik, tetapi juga diprediksi membawa dampak ekonomi besar di berbagai industri.