BTSnomics 2.0, Comeback BTS yang Berpotensi Tembus Triliunan Rupiah

Comeback BTS Maret 2026 picu fenomena BTSnomics 2.0.(Dok. Allkpop)

Fenomena "BTSnomics" kembali melanda dunia seiring dengan kembalinya grup megabintang BTS ke panggung musik pada Maret 2026. Bukan sekadar peristiwa budaya, comeback penuh perdana setelah wajib militer ini telah bertransformasi menjadi katalis ekonomi raksasa yang diprediksi menyumbang pendapatan hingga triliunan rupiah di berbagai sektor industri.

Gwanghwamun Jadi Titik Nol Kebangkitan Ekonomi

Titik awal ledakan ekonomi ini akan dimulai pada 21 Maret 2026 melalui konser gratis bertajuk "BTS Comeback Live: Arirang" di Gwanghwamun Square, Seoul.

Acara yang digelar tepat satu hari setelah peluncuran album kelima mereka, Arirang, diperkirakan akan menyedot ratusan ribu wisatawan ke jantung ibu kota Korea Selatan tersebut.

Lonjakan aktivitas ekonomi sudah mulai terasa pada sektor penerbangan, perhotelan, hingga ritel. Data menunjukkan pencarian hotel di Seoul melonjak hingga 155% sesaat setelah pengumuman konser, sementara di beberapa kota lain seperti Busan, lonjakan mencapai angka fantastis 2.375%.

Informasi BTS Comeback Live: Arirang:

Tanggal Comeback: 20 Maret 2026 (Rilis Album 'Arirang')

Konser Utama: 21 Maret 2026 di Gwanghwamun Square, Seoul (Live di Netflix)

Skala Tur Dunia: 82 Pertunjukan, 34 Kota, 5 Benua

Tur Dunia Arirang

Dampak ekonomi BTS tidak berhenti di Seoul. Mulai April 2026, BTS akan memulai "Arirang World Tour" yang mencakup 82 pertunjukan di 34 kota di seluruh dunia. Analis industri memprediksi tur ini akan menghasilkan pendapatan langsung dari penjualan tiket dan merchandise senilai triliunan Won.

Jika dikonversi ke mata uang Rupiah, satu konser besar BTS rata-rata mampu menghasilkan efek riak ekonomi (multiplier effect) senilai ratusan miliar hingga lebih dari Rp11 triliun (asumsi kurs 1 Won = Rp11,40 per Maret 2026).

Strategi Digital dan Monetisasi Global

Berbeda dengan era sebelumnya, "BTSnomics 2.0" menandai pergeseran strategi distribusi. Konser Gwanghwamun akan disiarkan secara eksklusif melalui platform OTT global, Netflix.

Langkah ini memperluas jangkauan pasar dari sekadar basis penggemar (fandom) ke pasar massal dunia, membuka keran pendapatan baru dari iklan, kolaborasi merek, hingga konsumsi konten sekunder.

Analis melihat fase ini sebagai transisi dari ekspansi fandom menuju monetisasi permintaan global yang telah terakumulasi selama masa hiatus wajib militer anggota BTS.

Kehadiran kembali RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, dan Jung Kook bukan lagi sekadar hiburan, melainkan mesin pertumbuhan ekonomi yang tak tertandingi di industri K-pop saat ini. (Z-10)