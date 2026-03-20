BTS Comeback Full Member, MV Swim Langsung Trending Global!

PENANTIAN panjang ARMY selama tiga tahun sembilan bulan berakhir hari ini. Grup K-pop global, BTS, resmi merilis album kelima mereka bertajuk ARIRANG beserta video musik (MV) untuk lagu utama berjudul Swim pada Jumat (20/3) pukul 11.00 WIB.
Perilisan ini menandai kemunculan perdana BTS sebagai grup lengkap setelah seluruh anggota menyelesaikan wajib militer pada pertengahan 2025 lalu.
Album ARIRANG sendiri diambil dari judul lagu rakyat tradisional Korea yang melambangkan resiliensi, namun dikemas dengan sentuhan modern yang mencerminkan identitas baru BTS di era pasca-hiatus.
MV Swim digarap oleh sutradara pemenang penghargaan, Tanu Muino, yang dikenal lewat karyanya bersama Harry Styles dan Dua Lipa.
Visual video ini menarik perhatian besar karena melibatkan aktor Hollywood, Lili Reinhart, yang tampil dalam narasi pembuka di sebuah museum sebelum beralih ke adegan megah tujuh member BTS di atas kapal layar putih di tengah samudera.
Lagu Swim sendiri merupakan trek upbeat alternative pop yang liriknya ditulis langsung oleh sang leader, RM. Pesan utamanya adalah tentang keberanian untuk terus "berenang" atau bergerak maju di tengah arus kehidupan yang tidak menentu, sebuah metafora bagi perjalanan karier BTS yang kini memasuki babak baru.
Euforia comeback ini akan memuncak pada Sabtu (21/3) besok. BTS dijadwalkan menggelar konser gratis bertajuk BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG di Gwanghwamun Square, Seoul.
Ini merupakan sejarah baru karena BTS menjadi grup pertama yang diizinkan menggelar konser tunggal di lokasi yang melambangkan warisan kerajaan Korea tersebut.
Pihak kepolisian Seoul memprediksi sekitar 260.000 orang akan memadati area pusat kota. Bagi penggemar global, konser ini akan disiarkan secara langsung secara eksklusif melalui platform Netflix pada pukul 18.00 WIB. Selain konser, Netflix juga akan merilis film dokumenter BTS: THE RETURN pada 27 Maret mendatang.
|Agenda Comeback BTS 2026
|Tanggal & Waktu
|Rilis Album & MV 'Swim'
|20 Maret 2026, 11.00 WIB
|Live Concert Gwanghwamun (Netflix)
|21 Maret 2026, 18.00 WIB
|Spotify x BTS: SWIMSIDE (New York)
|24 Maret 2026
|Dokumenter 'BTS: THE RETURN'
|27 Maret 2026
(Z-10)
