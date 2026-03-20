Siapa Model Perempuan di MV Swim BTS? Berikut Identiasnya

Aktris Riverdale Lili Reinhart resmi menjadi model dalam MV Swim milik BTS di album terbaru ARIRANG.(Dok. YouTube)

KABAR mengenai model wanita dalam video musik terbaru BTS berjudul Swim akhirnya terjawab. Aktris Hollywood Lili Reinhart resmi dikonfirmasi sebagai pemeran utama wanita dalam mahakarya visual yang menjadi bagian dari album ARIRANG tersebut.

Profil Lili Reinhart

Nama: Lili Reinhart

Asal: Amerika Serikat

Dikenal Lewat: Serial Riverdale (sebagai Betty Cooper)

Karya Lain: Penulis buku puisi Swimming Lessons

Sinematografi dan Makna Cerita

MV Swim disutradarai oleh Tanu Muino, yang memberikan sentuhan sinematik kelas dunia. Lili Reinhart tampil dalam narasi yang emosional, digambarkan sebagai seseorang yang sedang mencari arah di tengah ketidakpastian.

Kehadiran tujuh anggota BTS dalam video tersebut disimbolkan sebagai pilar kekuatan yang membantunya melepaskan diri dari belenggu masa lalu.

Syuting yang dilakukan di Lisbon, Portugal, memberikan atmosfer klasik dan megah, terutama adegan di dalam museum yang menampilkan replika kapal besar sebagai metafora perjalanan hidup BTS dan ARMY selama masa hiatus wajib militer hingga akhirnya kembali bersatu pada tahun 2026.

Informasi MV Detail Judul Lagu Swim Album ARIRANG (2026) Sutradara Tanu Muino Lokasi Syuting Lisbon, Portugal

