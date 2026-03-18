BTS Rilis Teaser SWIM, Era Baru ARIRANG Resmi Dimulai!

TS resmi merilis teaser pertama video musik SWIM.(Dok. Allkpop)

Grup K-pop global, BTS, resmi merilis teaser pertama untuk video musik terbaru mereka yang berjudul "SWIM" pada Rabu (18/3) tengah malam waktu setempat. Teaser ini menjadi pembuka jalan bagi peluncuran album penuh kesepuluh mereka yang bertajuk ARIRANG.

Dalam video berdurasi 16 detik tersebut, atmosfer romantis sekaligus misterius kental terasa. Adegan dibuka dengan seorang wanita misterius yang berlari melalui lorong-lorong museum maritim yang sunyi.

Ia kemudian berhenti tepat di depan deretan model kapal kuno, sebelum layar bertransisi ke pemandangan laut yang berkilau dengan tulisan "SWIM" di atas gelombang tenang.

Baca juga : Persiapan Konser Gratis BTS, Gwanghwamun Square mulai Ditutup Total

Sentuhan Sinematik Tanu Muino

Visual puitis dalam teaser ini diketahui merupakan hasil arahan sutradara ternama asal Ukraina, Tanu Muino. Sebelumnya, Muino telah sukses berkolaborasi dengan Jungkook dalam MV Standing Next to You dan bekerja sama dengan artis global seperti Harry Styles hingga Dua Lipa.

Meskipun musik yang diputar dalam teaser cenderung melankolis dengan instrumen yang lembut, Big Hit Music sebelumnya mendeskripsikan "SWIM" sebagai lagu bergenre alternative pop yang upbeat.

Lagu ini membawa pesan tentang semangat untuk terus "berenang" maju menghadapi rintangan hidup.

Baca juga : BTSnomics 2.0, Comeback BTS yang Berpotensi Tembus Triliunan Rupiah

Informasi Penting:

Judul Lagu Utama: SWIM

Judul Album: ARIRANG (Berisi 14 lagu)

Tanggal Rilis: 20 Maret 2026, pukul 13.00 KST (11.00 WIB)

Platform: Seluruh layanan streaming musik global

Makna Album ARIRANG

Album ARIRANG memiliki makna mendalam bagi BTS dan para penggemarnya, ARMY. Ini merupakan proyek grup lengkap pertama dalam hampir empat tahun terakhir setelah seluruh anggota menyelesaikan wajib militer.

Judul "Arirang" sendiri diambil dari lagu rakyat legendaris Korea yang melambangkan identitas dan perjuangan bangsa tersebut.

Setelah perilisan album pada 20 Maret mendatang, BTS dijadwalkan akan menggelar konser bertajuk "BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG" di Gwanghwamun Square, Seoul, pada 21 Maret 2026. Acara ini akan disiarkan secara eksklusif melalui Netflix ke lebih dari 190 negara.

