Persiapan Konser Gratis BTS, Gwanghwamun Square mulai Ditutup Total

GRUP K-pop global, BTS, siap mencetak sejarah baru dengan menggelar konser gratis di Gwanghwamun Square, pusat ikonik kota Seoul, Sabtu mendatang. Acara yang berkaitan dengan peluncuran album penuh bertajuk "Arirang" ini bukan sekadar panggung musik biasa, melainkan sinyal pergeseran radikal strategi panggung K-pop global.
Jika biasanya konser grup papan atas bersifat eksklusif di dalam dome atau stadion dengan tiket mahal, BTS justru membawa musik mereka ke ruang terbuka.
Ratusan ribu pengunjung diprediksi akan memadati area mulai dari Gerbang Sungnye hingga aliran Cheonggye, mengubah distrik pusat pemerintahan tersebut menjadi lautan manusia.
Langkah HYBE Labels ini mengikuti tren global open-air spectacle yang sebelumnya sukses dilakukan Lady Gaga di Pantai Copacabana dengan 2 juta penonton. Di Korea sendiri, eksperimen ini sempat diuji coba oleh SEVENTEEN di Jembatan Jamsu pada Mei 2025 lalu.
Fenomena ini menunjukkan bahwa agensi hiburan kini tidak hanya mengejar penjualan tiket, tetapi juga Urban Engagement. K-pop kini digunakan sebagai alat untuk mendongkrak pariwisata kota secara masif dan menjangkau masyarakat umum yang bukan merupakan basis penggemar inti (hardcore fans).
Namun, memindahkan konser ke ruang publik bukan tanpa hambatan. Berbeda dengan arena tertutup yang kapasitasnya terukur, konser di ruang terbuka seperti Gwanghwamun membawa tantangan keamanan yang ekstrem bagi otoritas setempat.
"Di arena, setiap kursi punya nama. Di ruang terbuka kota, lanskap sekitar dan pejalan kaki menjadi bagian dari pertunjukan. Satu kesalahan koordinasi bisa berdampak fatal," ujar seorang sumber industri hiburan di Seoul yang enggan disebutkan namanya, dilansir dari Koreatimes, Selasa (17/3).
Pemerintah Kota Seoul kini dalam siaga penuh. Polisi akan dikerahkan secara maksimal untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan memastikan pergerakan massa tetap terkendali. Akses ke atap di 31 gedung sekitar lokasi bahkan telah dibatasi demi meminimalkan risiko keamanan.
Tak hanya konser satu hari, HYBE juga meluncurkan proyek "BTS The City Arirang Seoul" yang berlangsung hingga pertengahan April. Landmark kota seperti N Seoul Tower dan Gerbang Sungnye akan dihiasi instalasi media dan pameran bertema BTS.
Melalui rilis resminya, HYBE menyatakan bahwa integrasi program ini merupakan upaya untuk mempererat hubungan antara artis dan audiens sekaligus memberikan kontribusi pada atmosfer budaya yang lebih dinamis di kota-kota besar. (Koreatimes/Z-10)
Comeback BTS Maret 2026 picu fenomena BTSnomics 2.0. Konser Gwanghwamun & tur dunia diprediksi sumbang triliunan Rupiah bagi ekonomi global.
Film ini bukan sekadar rangkuman perjalanan karier, melainkan sebuah potret intim mengenai kembalinya ketujuh anggota RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, dan Jung Kook
Film dokumenter berdurasi penuh ini tidak hanya sekadar video promosi, melainkan catatan perjalanan RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, dan Jung Kook sejak menyelesaikan wajib militer
Berdasarkan pantauan real-time pada Senin (16/3/2026), jumlah pengikut V BTS di TikTok telah menembus angka 15,4 juta followers.
Kemunculan V di platform video pendek ini menjadikannya anggota BTS ketiga yang memiliki akun pribadi, menyusul Jungkook dan J-Hope yang sudah lebih dulu aktif.
