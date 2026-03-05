Profil Hamish Hamilton: Sutradara Super Bowl di Balik Comeback BTS 2026

Headline
DUNIA hiburan global mengenal satu nama yang menjadi jaminan kemegahan visual, Hamish Hamilton. Sutradara asal Inggris ini bukan sekadar pengarah kamera; ia adalah arsitek di balik momen-momen ikonik yang telah disaksikan oleh miliaran pasang mata.
Dari panggung Super Bowl yang menggelegar hingga sakralnya upacara pembukaan Olimpiade, Hamilton memiliki kemampuan unik untuk mengubah sebuah pertunjukan menjadi pengalaman sinematik yang tak terlupakan.
Kini, di tahun 2026, Hamilton bersiap mencatatkan sejarah baru dengan memimpin proyek comeback paling dinanti dalam dekade ini kembalinya BTS ke panggung global melalui album ke-5 mereka, ARIRANG.
Hamish Hamilton dikenal karena gaya penyutradaraannya yang dinamis, cepat, dan penuh energi. Ia adalah sosok yang dipercaya untuk mengarahkan Upacara Pembukaan Olimpiade London 2012, sebuah mahakarya yang menggabungkan sejarah, budaya, dan teknologi dalam satu bingkai siaran langsung yang mulus.
Selain itu, Hamilton adalah pemegang rekor sebagai sutradara yang paling sering menangani Super Bowl Halftime Show. Sejak tahun 2010, ia telah mengarahkan pertunjukan dari ikon dunia seperti Beyonce, Madonna, Rihanna, hingga Kendrick Lamar. Di tangannya, panggung stadion yang luas terasa begitu intim namun tetap megah, sebuah keahlian yang membuatnya menjadi pilihan utama untuk proyek berskala raksasa.
Hamish Hamilton adalah sutradara pemenang penghargaan BAFTA dan Emmy yang dikenal karena mengarahkan acara siaran langsung terbesar di dunia, termasuk Academy Awards (Oscars), Grammy Awards, dan upacara pembukaan Olimpiade.
Untuk memastikan comeback BTS di tahun 2026 menjadi tontonan paling spektakuler, grup fenomenal asal Korea Selatan ini menggandeng Hamilton.
Proyek bertajuk "BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG" akan menjadi pembuktian bagaimana estetika visual Hamilton bertemu dengan performa enerjik RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, dan Jung Kook.
Berikut adalah jadwal penting untuk para penggemar (ARMY) di seluruh dunia:
|Tanggal
|Agenda
|20 Maret 2026
|Perilisan Album Penuh ke-5 'ARIRANG'
|21 Maret 2026 (18.00 WIB)
|Konser 'BTS THE COMEBACK LIVE' di Gwanghwamun Square
|Platform Siaran
|Eksklusif di Netflix (Siaran Langsung Global)
Dengan keterlibatan Netflix sebagai mitra siaran langsung, ARMY di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, dapat menyaksikan momen bersejarah ini secara real-time.
Keahlian Hamilton dalam mengelola siaran langsung skala besar akan memastikan setiap detail koreografi dan emosi para anggota BTS tersampaikan dengan sempurna ke layar kaca penonton.
Pemilihan lokasi ini bukan tanpa alasan. Gwanghwamun adalah simbol sejarah dan jantung dari Seoul, Korea Selatan. Dengan judul album ARIRANG yang merujuk pada lagu rakyat paling ikonik di Korea, Hamilton ditantang untuk menyatukan elemen tradisional Korea dengan teknologi broadcasting modern.
ni merupakan salah satu proyek terbesar yang pernah dilakukan di ruang publik Seoul, melibatkan ribuan staf produksi di bawah komando Hamilton.
Persiapan Nonton BTS di Netflix:
Keterlibatan Hamish Hamilton dalam comeback BTS 2026 menandai standar baru dalam industri K-pop. Bukan sekadar konser biasa, ini adalah sebuah perayaan budaya yang dikemas dengan standar produksi kelas dunia (Olimpiade dan Super Bowl).
Bagi Anda pecinta musik dan sinematografi, kolaborasi ini adalah tontonan wajib yang akan mendefinisikan ulang makna "siaran langsung" di era digital. (Z-10)
Disclaimer: Jadwal dan detail acara dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan manajemen BigHit Music dan Netflix.
