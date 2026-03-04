4 Daftar Drama Korea Netflix Maret 2026, Ada Comeback BTS ARIRANG!

Headline
MEMASUKI bulan ketiga di tahun 2026, lanskap hiburan Korea Selatan semakin mengukuhkan posisinya sebagai standar emas program televisi global. Setelah sukses dengan genre psychological thriller di bulan Februari, Netflix menghadirkan daftar tontonan Maret 2026 yang lebih berwarna, mulai dari romansa virtual yang unik hingga momen bersejarah kembalinya BTS ke panggung musik dunia.
Bagi Anda pecinta drama korea dan para ARMY, berikut adalah panduan lengkap tontonan Korea terbaru di Netflix yang wajib masuk dalam daftar putar Anda.
Membuka pekan pertama Maret, Kim Ji-soo kembali menyapa penggemar lewat drama berkonsep unik, Boyfriend on Demand. Drama ini mengeksplorasi sisi psikologis manusia di tengah gempuran teknologi romansa virtual.
Cerita berpusat pada Seo Mi-rae (Kim Ji-soo), seorang produser webtoon yang terjebak dalam pesona dunia virtual. Melalui perangkat "Pacar Edisi Bulanan", Mi-rae merasakan kepuasan emosional saat menjalin hubungan dengan pria-pria digital yang sempurna namun tidak realistis.
Namun, di dunia nyata, ia harus menghadapi realitas pekerjaan bersama Park Kyeong-nam (Seo In-guk), rekan sesama produser yang memiliki kepribadian sangat manusiawi dan jauh dari kata sempurna. Drama ini dijadwalkan tayang mulai 6 Maret di Netflix.
Rilis bersamaan dengan drakor unggulan lainnya, Still Shining menawarkan narasi yang lebih membumi dan melankolis, dibintangi oleh Jin-young dan Kim Min-ju.
Yeon Tae-seo (Jin-young) adalah seorang masinis kereta bawah tanah yang mandiri dan berjuang bertahan hidup di kerasnya Seoul. Takdir mempertemukannya kembali dengan cinta pertamanya, Mo Eun-a (Kim Min-ju), yang kini menjadi manajer di sebuah penginapan tradisional Korea (Hanok). Pertemuan setelah sepuluh tahun ini membawa mereka pada refleksi tentang impian masa muda dan kesempatan kedua.
Ini adalah peristiwa budaya yang paling dinantikan di tahun 2026. Ketujuh anggota BTS secara resmi kembali tampil dalam format grup lengkap untuk merayakan peluncuran album terbaru mereka bertajuk "ARIRANG".
Disiarkan secara langsung dari Gwanghwamun Square, penonton Netflix dapat menyaksikan performa energik BTS membawakan lagu-lagu baru serta deretan hits legendaris mereka secara real-time pada 21 Maret mendatang.
Menutup bulan Maret dengan manis, Netflix merilis dokumenter eksklusif BTS: The Return. Jika live performance fokus pada aksi panggung, dokumenter ini memberikan akses intim ke balik layar.
Film ini mengajak ARMY melihat proses kreatif, tantangan, dan momen emosional ketujuh anggota saat merekam album terbaru mereka pasca-masa transisi. Dokumenter ini tersedia di Netflix mulai 27 Maret 2026.
|Konten
|Tanggal Rilis
|Genre
|Boyfriend on Demand
|6 Maret 2026
|Romance / Sci-Fi
|Still Shining
|6 Maret 2026
|Melodrama / Slice of Life
|BTS The Comeback Live
|21 Maret 2026
|Music / Live Event
|BTS: The Return
|27 Maret 2026
|Documentary
Itulah daftar tontonan Korea terbaru di Netflix untuk Maret 2026. Mana yang paling Anda nantikan? (Z-10)
