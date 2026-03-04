14 Daftar Lagu BTS di Album ARIRANG Diumumkan, Siap Konser di Gwanghwamun

BTS resmi umumkan tracklist album ARIRANG dengan 14 lagu baru.(Dok. Allkpop)

GRUP K-pop global BTS semakin dekat dengan waktu comeback mereka yang sangat dinantikan. Pada Rabu, 4 Maret 2026 tepat tengah malam KST, BigHit Music resmi merilis daftar lagu (tracklist) dan teaser kredit untuk album terbaru mereka yang bertajuk ARIRANG.

Daftar 14 Lagu di Album ARIRANG

Album studio kelima BTS ini akan memuat total 14 lagu yang menampilkan eksplorasi musikalitas terbaru dari ketujuh member. Berdasarkan informasi tracklist yang dirilis, berikut adalah daftar lengkap judul lagu dalam album ARIRANG:

Body to Body Hooligan Aliens FYA 2.0 No. 29 SWIM Merry Go Round NORMAL Like Animals They Don't Know 'Bout Us One More Night Please Into the Sun

Konser Comeback di Gwanghwamun Square

Bersamaan dengan pengumuman daftar lagu, BigHit Music juga mengungkapkan detail pertunjukan spesial BTS. Grup pelantun Butter ini dijadwalkan menggelar konser comeback di Gwanghwamun Square, Seoul.

Pertunjukan tersebut akan berlangsung selama kurang lebih satu jam.

BTS akan membawakan lagu-lagu baru dari album ARIRANG serta deretan hits legendaris yang telah meraih pengakuan global. Namun, pihak agensi menekankan bahwa durasi konser dibatasi demi menjaga keamanan penonton di area publik tersebut.

Jadwal Rilis Global

Para ARMY (sebutan penggemar BTS) di Indonesia dapat mulai mendengarkan album ARIRANG pada 20 Maret 2026 pukul 11.00 WIB (13.00 KST).

Kembalinya BTS dengan album penuh kelima ini diprediksi akan kembali memecahkan berbagai rekor di platform musik digital dan tangga lagu internasional seperti Billboard, mengingat ini adalah proyek besar pertama mereka setelah seluruh member menyelesaikan agenda wajib militer beberapa waktu lalu. (Allkpop/Z-10)