Jungkook BTS Cetak Rekor 1,4 Miliar Stream Standing Next to You di Spotify

Lagu Standing Next to You Jungkook BTS resmi melampaui 1,4 miliar stream di Spotify, menyusul kesuksesan single Seven.(Dok. The Korea Herlad)

Anggota termuda grup idola K-pop BTS, Jungkook, kembali menorehkan pencapaian fenomenal di industri musik global. Melalui lagu solo bertajuk "Standing Next to You", Jungkook secara resmi telah melampaui angka 1,4 miliar pemutaran (stream) di platform musik digital Spotify pada Jumat (20/2/2026).

Pencapaian ini menandai kali kedua bagi pria bernama lengkap Jeon Jung-kook tersebut meraih angka fantastis 1,4 miliar stream untuk karya solonya. Sebelumnya, ia telah mencapai tonggak sejarah yang sama melalui single debut solonya yang bertajuk "Seven" (feat. Latto).

Dominasi di Tangga Lagu Billboard

Lagu "Standing Next to You" pertama kali dirilis pada November 2023 sebagai lagu utama dari album solo perdananya yang bertajuk Golden. Sejak awal peluncurannya, lagu ini telah menunjukkan dominasi kuat dengan memulai debut di peringkat ke-5 pada tangga lagu Billboard Hot 100 di Amerika Serikat.

Karya ini juga menunjukkan ketahanan (longevity) yang luar biasa di pasar musik global dengan bertahan selama 19 minggu berturut-turut di tangga lagu utama tersebut. Selain itu, lagu ini sempat menduduki posisi puncak di Billboard Global 200 dan Billboard Global Excluding US, dengan durasi bertahan masing-masing selama 38 dan 44 minggu.

Kesuksesan di Inggris dan Platform Digital

Di Britania Raya, lagu ini berhasil bertengger di peringkat ke-6 pada Official Singles Chart dan mampu bertahan di jajaran Top 100 selama 11 minggu berturut-turut. Prestasi ini kian mempertegas pengaruh Jungkook di pasar musik Eropa.

Di platform Spotify, setelah sempat memuncaki tangga lagu Daily Top Songs Global, lagu hit ini mampu mempertahankan posisinya selama lebih dari satu tahun. Sementara itu, dari sisi visual, video musik untuk lagu bergenre disco funk ini telah mengumpulkan lebih dari 200 juta penayangan di YouTube.

Keberhasilan yang diraih secara konsisten ini semakin mengukuhkan posisi Jungkook sebagai salah satu solois pria paling berpengaruh di kancah internasional, sekaligus membuktikan kualitas musikalitasnya yang diterima secara luas oleh pendengar global.(The Korea Herald/Z-10)