Jungkook BTS Cetak Rekor 1,4 Miliar Stream Standing Next to You di Spotify

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Anggota termuda grup idola K-pop BTS, Jungkook, kembali menorehkan pencapaian fenomenal di industri musik global. Melalui lagu solo bertajuk "Standing Next to You", Jungkook secara resmi telah melampaui angka 1,4 miliar pemutaran (stream) di platform musik digital Spotify pada Jumat (20/2/2026).
Pencapaian ini menandai kali kedua bagi pria bernama lengkap Jeon Jung-kook tersebut meraih angka fantastis 1,4 miliar stream untuk karya solonya. Sebelumnya, ia telah mencapai tonggak sejarah yang sama melalui single debut solonya yang bertajuk "Seven" (feat. Latto).
Lagu "Standing Next to You" pertama kali dirilis pada November 2023 sebagai lagu utama dari album solo perdananya yang bertajuk Golden. Sejak awal peluncurannya, lagu ini telah menunjukkan dominasi kuat dengan memulai debut di peringkat ke-5 pada tangga lagu Billboard Hot 100 di Amerika Serikat.
Karya ini juga menunjukkan ketahanan (longevity) yang luar biasa di pasar musik global dengan bertahan selama 19 minggu berturut-turut di tangga lagu utama tersebut. Selain itu, lagu ini sempat menduduki posisi puncak di Billboard Global 200 dan Billboard Global Excluding US, dengan durasi bertahan masing-masing selama 38 dan 44 minggu.
Di Britania Raya, lagu ini berhasil bertengger di peringkat ke-6 pada Official Singles Chart dan mampu bertahan di jajaran Top 100 selama 11 minggu berturut-turut. Prestasi ini kian mempertegas pengaruh Jungkook di pasar musik Eropa.
Di platform Spotify, setelah sempat memuncaki tangga lagu Daily Top Songs Global, lagu hit ini mampu mempertahankan posisinya selama lebih dari satu tahun. Sementara itu, dari sisi visual, video musik untuk lagu bergenre disco funk ini telah mengumpulkan lebih dari 200 juta penayangan di YouTube.
Keberhasilan yang diraih secara konsisten ini semakin mengukuhkan posisi Jungkook sebagai salah satu solois pria paling berpengaruh di kancah internasional, sekaligus membuktikan kualitas musikalitasnya yang diterima secara luas oleh pendengar global.(The Korea Herald/Z-10)
Jungkook, member termuda BTS, meraih pencapaian luar biasa pada ajang MAMA Awards 2024 yang berlangsung pada 23 November di Kyocera Dome Osaka, Jepang.
Hampir empat bulan setelah dirilis, album solo perdana Jungkook dari BTS kembali menduduki peringkat tertinggi di tangga Billboard 200.
Dengan adanya pergeseran genre musik yang didengarkan masyarakat tersebut, Spotify menghadirkan Ramadan Hub yang berisi kumpulan playlist dan video podcast bertema Ramadan.
Spotify resmi meluncurkan fitur Group Chat di tahun 2026. Simak 5 keunggulan utamanya, mulai dari integrasi in-app hingga rekomendasi berbasis AI.
Persaingan layanan streaming musik digital 2026 semakin ketat, dengan Spotify dan YouTube Music tetap menjadi dua platform paling dominan di dunia,
Berdasarkan data per 29 Desember 2025, Idgitaf yang bernama asli Brigitta Sriulina Beru Meliala ini berhasil menyentuh angka fantastis, yakni 16,8 juta pendengar bulanan.
Wrapped 2025 fokus pada visualisasi yang lebih mendalam dan personalized. Salah satu fitur utamanya adalah “Sound Town” yang ditingkatkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved