Spotify Sebut Ada Pergeseran Genre Musik dan Waktu Mendengarkan Podcast di Bulan Ramadan

GENRE musik favorit masyarakat Indonesia mengalami perubahan selama bulan Ramadan. Data Spotify menunjukkan, streaming musik bernuansa religi meningkat hampir dua kali lipat pada bulan Ramadan dibandingkan dengan minggu sebelum bulan suci dimulai. Sementara itu, konsumsi podcast juga mengalami kenaikan pada pukul 06.00–08.00 pagi.

Pola ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia cenderung mendengarkan musik bernuansa religi untuk menemani momen refleksi, dan podcast sebagai sumber panduan spiritual atau teman pendamping di pagi hari yang tenang. Untuk Podcast Spotify melihat peningkatan minat pada konten religi dan spiritual, edukasi, hingga komedi,

“Selama periode ini, pendengar cenderung memilih musik yang lebih tenang dan reflektif. kami juga melihat bagaimana dinamika sosial dan budaya memengaruhi kenaikan streaming genre musik tertentu. Karena Ramadan juga bersifat komunal, lagu-lagu nostalgia sering kali terasa lebih relevan, terutama saat momen kebersamaan,” kata Lead Music Editor at Spotify Indonesia, Dimas Ario, dalam keterangan pers yang diterima Jumat (27/2).

Lebih lanjut Dimas menjelaskan, setiap momen Ramadan pun menghadirkan suasana yang berbeda. Musik yang menemani persiapan sahur berbeda dengan musik yang diputar saat acara buka bersama, begitu juga dengan soundtrack perjalanan mudik Lebaran.

Dengan adanya pergeseran genre musik yang didengarkan masyarakat tersebut, Spotify menghadirkan Ramadan Hub yang berisi kumpulan playlist dan video podcast bertema Ramadan dalam satu tempat.

”Ramadan itu sangat personal, tetapi juga kolektif. Memahami kedua hal ini memungkinkan kami untuk melakukan kurasi playlist yang relevan dengan berbagai momen yang pengguna alami selama Ramadan,” jelasnya.

Tahun ini, episode podcast spesial Ramadan hadir dari kreator Indonesia. Mulai dari Ramadan Nanya-Nanya dari Podcast Raditya Dika yang mengundang tamunya untuk bergantian bertanya kepada Radit untuk menggali wawasan dibalik kehidupan dan kesehatan selama bulan Ramadan, Login Restart membahas isu sosial yang berkaitan dengan agama dan spiritualitas, dikemas dalam diskusi reflektif yang dibalut humor, hingga seri Ramadan Escape 2.0 dari Raymond Chin.

“Pada dasarnya, kurasi Ramadan berangkat dari intensi yang kuat. Proses ini membutuhkan pemahaman konteks budaya dan emosi dari apa yang pengguna dengarkan. Peran kami adalah memastikan bahwa konten yang ditemukan terasa selaras dengan momennya, sehingga musik dan podcast dapat menjadi pendamping yang tepat bagi para pengguna,” tukasnya. (H-2)