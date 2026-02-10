BTS ke Jakarta? Pramono Ingin Konser Digelar di JIS Desember Ini

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap konser grup musik asal Korea Selatan, BTS, dapat digelar di Jakarta International Stadium (JIS) pada Desember mendatang.
“Saya berharap mudah-mudahan konser BTS tanggal 26-27 Desember ada di JIS. Namanya juga harapan gubernur, nggak apa-apa juga dong,” kata Pramono dikutip dari Antara, Selasa (10/2).
Pramono menyampaikan, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengintegrasikan kawasan JIS dengan Ancol. Integrasi tersebut bertujuan memudahkan akses masyarakat yang ingin menonton konser maupun menyaksikan pertandingan Persija Jakarta tanpa harus membawa kendaraan pribadi.
"Sehingga apabila masyarakat ingin menonton konser atau menyaksikan pertandingan Persija Jakarta di JIS, mereka tak perlu membawa kendaraan pribadi," katanya.
Meski demikian, Pramono menegaskan masyarakat yang tetap menggunakan kendaraan pribadi masih dapat memarkirkan kendaraannya di kawasan Ancol.
Selain integrasi kawasan, Pemprov DKI juga mendorong penguatan transportasi publik menuju JIS. Pramono berharap dalam waktu dekat KRL Commuter Line sudah dapat terhubung langsung ke kawasan stadion.
“Bahkan mudah-mudahan bulan Maret, paling lama April ini, KRL sudah bisa terhubung dan berhenti di bawahnya JIS. Itulah yang akan secara signifikan mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta," katanya.
Sebelumnya, Pramono juga telah meminta Direktur Utama JIS agar grup BTS dapat menggelar konser di stadion tersebut. Saat ini, pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) yang menghubungkan JIS dan Ancol juga tengah berlangsung dan ditargetkan dapat digunakan pada Juni 2026.
Dalam kesempatan itu, Pramono turut meminta pengelola JIS dan Ancol untuk memperbanyak kegiatan dan aktivitas di kedua kawasan tersebut, baik untuk konser musik maupun kegiatan lainnya.
Dia mengaku telah meminta kepada Direktur Utama Ancol dan Direktur Utama JIS agar aktivitas di kawasan tersebut terus ditingkatkan. "Selain untuk sarana olahraga, tentunya juga kalau kemudian ada konser-konser besar apakah itu Bon Jovi dan Coldplay," ujar Pramono.
Sementara itu, rangkaian tur dunia BTS dijadwalkan dibuka di Kota Goyang, Korea Selatan, dengan konser perdana pada 9, 11, dan 12 April 2026. Setelah itu, grup yang beranggotakan RM, Jin, j-hope, Suga, Jimin, V, dan Jungkook tersebut akan melanjutkan tur ke berbagai kawasan dunia, termasuk Jakarta pada akhir Desember 2026. (Ant/P-4)
