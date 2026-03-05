Panduan Nonton BTS Arirang Netflix 21 Maret 2026: Link, Jam Tayang, dan Cara Langganan

Panduan Nonton BTS Arirang Netflix 21 Maret 2026.(Dok. netflix)

SETELAH penantian panjang selama 3 tahun 9 bulan, BTS akhirnya memberikan gambaran pertama mengenai kembalinya mereka ke panggung musik dunia. Melalui kanal resminya, Netflix telah merilis trailer dan poster untuk acara spesial bertajuk “BTS The Comeback Live | Arirang”.

Album penuh kelima mereka, Arirang, dijadwalkan rilis secara resmi pada 20 Maret 2026. Album ini mengusung lagu utama berjudul "Swim," sebuah karya yang ditulis langsung oleh sang leader, RM, dengan pesan mendalam mengenai keteguhan hati dalam menghadapi gelombang kehidupan.

Jadwal Siaran Langsung BTS Arirang di Netflix

Puncak dari perayaan comeback ini adalah konser live besar-besaran di Gwanghwamun Square, Seoul, pada Sabtu, 21 Maret 2026. Momen bersejarah ini akan disiarkan secara real-time ke seluruh dunia melalui Netflix. Agar tidak ketinggalan, ARMY di Indonesia dapat menyesuaikan waktu penayangan berdasarkan zona wilayah masing-masing:

18.00 WIB: Jakarta, Surabaya, Medan, dan sekitarnya.

19.00 WITA: Bali, Makassar, Balikpapan, dan sekitarnya.

20.00 WIT: Jayapura, Ambon, dan sekitarnya.

Sebagai pelengkap, Netflix juga akan menayangkan film dokumenter “BTS: The Return” pada 27 Maret 2026, yang merangkum proses di balik layar pembuatan album baru mereka.

Berikut adalah langkah-langkah praktis untuk menonton siaran langsung BTS di perangkat Anda:

Pastikan Akun Aktif: Di Indonesia, paket langganan Netflix tersedia mulai dari Rp54.000 (Mobile) hingga Rp186.000 (Premium) per bulan dalam Mata Uang Rupiah. Login ke Perangkat: Masuk ke akun Netflix melalui browser atau aplikasi di Smartphone, Tablet, atau Smart TV. Cari Konten: Gunakan kolom pencarian dan ketik “BTS The Comeback Live | Arirang”. Aktifkan Fitur Remind Me: Klik tombol lonceng atau "Ingatkan Saya" agar Anda mendapatkan notifikasi saat siaran dimulai. Mulai Menonton: Saat jam tayang tiba, tombol “Play“ atau "Watch Live" akan muncul secara otomatis di halaman utama.

Tips Pengalaman Terbaik: Untuk menghindari kendala teknis, pastikan aplikasi Netflix Anda sudah diperbarui ke versi terbaru. Mengingat ini adalah siaran langsung global, gunakan koneksi internet yang stabil untuk mendapatkan kualitas gambar maksimal tanpa buffering.

Apakah BTS The Comeback Live | Arirang Gratis?

Untuk menonton comeback ini, Anda tidak akan dikenakan biaya tambahan. Acara BTS The Comeback Live | Arirang sudah termasuk dalam skema langganan reguler Netflix.

Selama akun Anda aktif, Anda dapat menonton siaran langsung ini tanpa perlu melakukan pembelian tiket tambahan (pay-per-view).

Kembalinya BTS dengan lagu utama "Swim" diprediksi akan memecahkan berbagai rekor streaming global. Pastikan Anda telah menyiapkan perangkat dan camilan untuk menyaksikan sejarah baru K-Pop di panggung Gwanghwamun Square.