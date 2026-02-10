Jadwal, Lokasi, dan Link Beli Album BTS Arirang: Panduan Sound Check Goyang 2026

Link Beli Album BTS Arirang(Weverse)

KEMBALINYA BTS ke panggung dunia melalui album studio kelima bertajuk ARIRANG menjadi momen yang paling dinantikan di tahun 2026. Salah satu daya tarik utama dari rangkaian tur ini adalah sesi Sound Check eksklusif di Goyang, Korea Selatan.

Jadwal Resmi Event Sound Check BTS di Goyang

Event Sound Check akan dilaksanakan di Main Stadium, Goyang Sports Complex. Berikut adalah jadwal rincinya:

Sesi 1: Kamis, 9 April 2026 (Pukul 15:40 KST)

Sesi 2: Sabtu, 11 April 2026 (Pukul 15:40 KST)

Sesi 3: Minggu, 12 April 2026 (Pukul 15:40 KST)

Lokasi dan Akses Transportasi

Goyang Sports Complex berlokasi di 1601 Jungang-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, Korea Selatan. Untuk mencapai lokasi dari Seoul, Anda bisa menggunakan Subway Jalur 3 dan turun di Stasiun Daehwa (Exit 3).

Link Beli Album BTS ARIRANG dan Harga

Untuk mendapatkan peluang akses Sound Check melalui undian (raffle), Anda wajib membeli album melalui platform resmi seperti Weverse.

Versi Album Estimasi Harga (Rp) Standard Version (Set) Rp1.415.000 Living Legend Ver. Rp346.500 Weverse Albums Ver. Rp163.000

Syarat Mengikuti Undian Sound Check

Pastikan Anda memperhatikan poin-poin berikut agar aplikasi undian Anda sah:

Periode Aplikasi: 16 Januari 0 10 Februari 2026.

Platform: Aplikasi Weverse (Tab Event).

Verifikasi: Wajib menggunakan nama asli sesuai paspor pada akun Weverse Anda.

Pengumuman: 13 Februari 2026 pukul 18:00 KST.

People Also Ask (FAQ)

1. Apakah satu album dihitung satu undian?

Ya, setiap pembelian satu album yang memenuhi syarat dihitung sebagai satu entri undian. Semakin banyak pembelian, semakin banyak entri atas nama Anda.

2. Bisakah saya memindahkan tiket Sound Check ke orang lain?

Tidak bisa. Tiket Sound Check hasil undian maupun pembelian langsung bersifat non-transferable dan memerlukan verifikasi ID fisik asli di lokasi.

3. Apa saja yang harus dibawa saat verifikasi di Goyang?

Anda wajib membawa paspor fisik asli, bukti pemenang di aplikasi Weverse, dan disarankan membawa kartu ARMY Membership fisik jika memilikinya.

Catatan Penting: Sesi Sound Check adalah momen eksklusif. Pastikan Anda tidak membawa kamera profesional atau melakukan live streaming selama sesi berlangsung agar tidak terkena sanksi dari pihak keamanan.