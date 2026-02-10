Jadwal, Lokasi, dan Link Beli Album BTS Arirang: Panduan Sound Check Goyang 2026

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
KEMBALINYA BTS ke panggung dunia melalui album studio kelima bertajuk ARIRANG menjadi momen yang paling dinantikan di tahun 2026. Salah satu daya tarik utama dari rangkaian tur ini adalah sesi Sound Check eksklusif di Goyang, Korea Selatan.
Event Sound Check akan dilaksanakan di Main Stadium, Goyang Sports Complex. Berikut adalah jadwal rincinya:
Goyang Sports Complex berlokasi di 1601 Jungang-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, Korea Selatan. Untuk mencapai lokasi dari Seoul, Anda bisa menggunakan Subway Jalur 3 dan turun di Stasiun Daehwa (Exit 3).
Untuk mendapatkan peluang akses Sound Check melalui undian (raffle), Anda wajib membeli album melalui platform resmi seperti Weverse.
|Versi Album
|Estimasi Harga (Rp)
|Standard Version (Set)
|Rp1.415.000
|Living Legend Ver.
|Rp346.500
|Weverse Albums Ver.
|Rp163.000
Pastikan Anda memperhatikan poin-poin berikut agar aplikasi undian Anda sah:
Ya, setiap pembelian satu album yang memenuhi syarat dihitung sebagai satu entri undian. Semakin banyak pembelian, semakin banyak entri atas nama Anda.
Tidak bisa. Tiket Sound Check hasil undian maupun pembelian langsung bersifat non-transferable dan memerlukan verifikasi ID fisik asli di lokasi.
Anda wajib membawa paspor fisik asli, bukti pemenang di aplikasi Weverse, dan disarankan membawa kartu ARMY Membership fisik jika memilikinya.
Catatan Penting: Sesi Sound Check adalah momen eksklusif. Pastikan Anda tidak membawa kamera profesional atau melakukan live streaming selama sesi berlangsung agar tidak terkena sanksi dari pihak keamanan. (Z-10)
Panduan lengkap cara menonton siaran langsung BTS The Comeback Live Arirang di Netflix pada 21 Maret 2026. Cek jadwal WIB, WITA, WIT, dan harga paket terbaru.
Mengenal Hamish Hamilton, sutradara Olimpiade & Super Bowl yang memimpin konser BTS ARIRANG 2026 di Netflix. Simak jadwal lengkapnya di sini!
Cek daftar drakor Netflix Maret 2026 terbaru! Mulai dari Boyfriend on Demand hingga dokumenter & live performance BTS 'ARIRANG' yang paling dinanti.
BTS resmi umumkan tracklist album ARIRANG dengan 14 lagu baru. Simak jadwal rilis dan detail konser comeback gratis di Gwanghwamun Square di sini!
BTS gandeng Netflix untuk konser live global 'ARIRANG' pada 21 Maret 2026. Simak jadwal, detail dokumenter 'The Return', dan info comeback RM dkk di sini!
Panduan lengkap cara mendaftar Sound Check BTS World Tour Arirang di Goyang 2026 melalui Weverse Global. Cek syarat album, jadwal, dan aturan ID fisik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved