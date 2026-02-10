Panduan Lengkap Cara Ikut Sound Check BTS Arirang di Goyang 2026 via Weverse

Headline
KABAR gembira bagi ARMY di seluruh dunia. BTS baru saja mengumumkan detail acara Sound Check untuk rangkaian tur dunia mereka yang bertajuk ARIRANG di Goyang Sports Complex, Korea Selatan. Acara eksklusif ini ditujukan bagi para penggemar yang melakukan pre-order album ke-5 BTS berjudul ARIRANG melalui Weverse Global.
Sound check merupakan momen langka di mana penggemar bisa melihat anggota BTS melakukan latihan terakhir di atas panggung sebelum konser utama dimulai. Untuk memastikan Anda tidak melewatkan kesempatan ini, berikut adalah panduan lengkap dan syarat yang harus dipenuhi.
Kegiatan Sound Check akan dilaksanakan selama tiga hari di Main Stadium, Goyang Sports Complex dengan jadwal sebagai berikut:
Tidak semua pembelian album otomatis mendapatkan tiket. Berikut adalah kriteria yang ditetapkan oleh Weverse Global:
Peringatan Penting: Versi 'ARIRANG' (Weverse Albums ver.) TIDAK memenuhi syarat untuk mengikuti undian Sound Check ini. Pastikan Kamu memilih versi album yang tepat saat melakukan pemesanan.
Manajemen BTS menerapkan aturan verifikasi yang sangat ketat untuk mencegah praktik percaloan. Pemenang wajib membawa ID fisik asli yang dilengkapi foto, nama, dan tanggal lahir. Dokumen berikut adalah yang dianggap sah:
Konser di Goyang Sports Complex akan menggunakan konsep panggung 360 derajat. Hal ini memungkinkan interaksi yang lebih dekat, namun manajemen memperingatkan bahwa beberapa sudut pandang mungkin terhalang oleh struktur panggung atau peralatan produksi.
Selain itu, karena ini adalah acara luar ruangan (outdoor), konser akan tetap berlangsung meskipun hujan. Penyelenggara akan membagikan jas hujan di lokasi. Namun, jika cuaca dianggap membahayakan keselamatan, acara dapat ditunda atau dibatalkan sesuai kebijakan penyelenggara.
Tidak. Tiket Sound Check bersifat personal dan tidak dapat ditransfer atau dijual kembali. Identitas pada tiket harus sama persis dengan ID fisik yang dibawa saat verifikasi di lokasi.
Sistem undian dihitung berdasarkan jumlah album yang dibeli. Semakin banyak album yang dibeli, semakin besar peluang menang, namun kemenangan dibatasi maksimal satu kali per orang di seluruh rangkaian sesi.
Jika Anda membatalkan pesanan album setelah melakukan pendaftaran, maka aplikasi partisipasi Anda dalam event Sound Check akan otomatis dibatalkan. (Z-10)
