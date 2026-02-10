Panduan Lengkap Cara Ikut Sound Check BTS Arirang di Goyang 2026 via Weverse

Panduan Lengkap Cara Ikut Sound Check BTS Arirang di Goyang.(Dok. Weverse)

KABAR gembira bagi ARMY di seluruh dunia. BTS baru saja mengumumkan detail acara Sound Check untuk rangkaian tur dunia mereka yang bertajuk ARIRANG di Goyang Sports Complex, Korea Selatan. Acara eksklusif ini ditujukan bagi para penggemar yang melakukan pre-order album ke-5 BTS berjudul ARIRANG melalui Weverse Global.

Sound check merupakan momen langka di mana penggemar bisa melihat anggota BTS melakukan latihan terakhir di atas panggung sebelum konser utama dimulai. Untuk memastikan Anda tidak melewatkan kesempatan ini, berikut adalah panduan lengkap dan syarat yang harus dipenuhi.

Jadwal Penting Sound Check BTS di Goyang

Kegiatan Sound Check akan dilaksanakan selama tiga hari di Main Stadium, Goyang Sports Complex dengan jadwal sebagai berikut:

Sesi 1: Kamis, 9 April 2026 (Pukul 15:40 KST)

Sesi 2: Sabtu, 11 April 2026 (Pukul 15:40 KST)

Sesi 3: Minggu, 12 April 2026 (Pukul 15:40 KST)

Syarat dan Kelayakan Peserta

Tidak semua pembelian album otomatis mendapatkan tiket. Berikut adalah kriteria yang ditetapkan oleh Weverse Global:

Pembeli minimal satu salinan album [SOUNDCHECK EVENT] ‘ARIRANG’ atau versi ‘ARIRANG’ (Living Legend Ver.) di Weverse Global. Periode aplikasi berlangsung mulai 16 Januari 2026 hingga 10 Februari 2026 pukul 23:59 KST. Pemenang akan diumumkan pada 13 Februari 2026 pukul 18:00 KST. Hanya tersedia 1.000 pemenang per hari (Total 3.000 pemenang untuk tiga hari).

Peringatan Penting: Versi 'ARIRANG' (Weverse Albums ver.) TIDAK memenuhi syarat untuk mengikuti undian Sound Check ini. Pastikan Kamu memilih versi album yang tepat saat melakukan pemesanan.

Prosedur Verifikasi Identitas yang Ketat

Manajemen BTS menerapkan aturan verifikasi yang sangat ketat untuk mencegah praktik percaloan. Pemenang wajib membawa ID fisik asli yang dilengkapi foto, nama, dan tanggal lahir. Dokumen berikut adalah yang dianggap sah:

Paspor (Wajib bagi warga negara non-Korea).

Kartu Registrasi Tempat Tinggal (Alien Registration Card).

Dilarang: Foto ID, fotokopi, atau tangkapan layar (screenshot) ID tidak akan diterima dalam kondisi apa pun.

Ketentuan Konser Outdoor dan Panggung 360 Derajat

Konser di Goyang Sports Complex akan menggunakan konsep panggung 360 derajat. Hal ini memungkinkan interaksi yang lebih dekat, namun manajemen memperingatkan bahwa beberapa sudut pandang mungkin terhalang oleh struktur panggung atau peralatan produksi.

Selain itu, karena ini adalah acara luar ruangan (outdoor), konser akan tetap berlangsung meskipun hujan. Penyelenggara akan membagikan jas hujan di lokasi. Namun, jika cuaca dianggap membahayakan keselamatan, acara dapat ditunda atau dibatalkan sesuai kebijakan penyelenggara.

FAQ (People Also Ask)

Apakah tiket Sound Check bisa dipindahtangankan?

Tidak. Tiket Sound Check bersifat personal dan tidak dapat ditransfer atau dijual kembali. Identitas pada tiket harus sama persis dengan ID fisik yang dibawa saat verifikasi di lokasi.

Berapa banyak album yang harus saya beli untuk menang?

Sistem undian dihitung berdasarkan jumlah album yang dibeli. Semakin banyak album yang dibeli, semakin besar peluang menang, namun kemenangan dibatasi maksimal satu kali per orang di seluruh rangkaian sesi.

Bagaimana jika saya membatalkan pesanan album setelah mendaftar?

Jika Anda membatalkan pesanan album setelah melakukan pendaftaran, maka aplikasi partisipasi Anda dalam event Sound Check akan otomatis dibatalkan. (Z-10)