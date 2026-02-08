120 Ribu Tiket Konser BTS di Tottenham Ludes dalam Sekejap

Tiket Konser BTS di Tottenham ludes dalam sekejap(Allkpop)

GRUP K-Pop raksasa BTS kembali membuat sejarah. Setelah lama dinantikan, mereka resmi bersiap menggelar tur dunia bertajuk ARIRANG, yang akan dimulai pada 9 April 2026 di Stadion Goyang, Korea Selatan.

Tak hanya berfokus di Asia, BTS juga mengumumkan rangkaian konser di Eropa. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah konser mereka di London, yang akan digelar di Tottenham Hotspur Stadium pada 6 Juli mendatang.

Menurut pernyataan resmi Live Nation UK, BTS sukses mencetak rekor sebagai artis dengan penjualan tiket terbanyak untuk satu pertunjukan di stadion tersebut. ARMY, sebutan untuk penggemar BTS, menciptakan kapasitas penonton tunggal tertinggi dalam sejarah Tottenham Hotspur Stadium.

BTS dijadwalkan tampil selama dua hari, pada 6 dan 7 Juli, dan kedua konser tersebut dilaporkan sold out hanya dalam waktu singkat. Stadion berkapasitas sekitar 60.000 kursi dengan fasilitas panggung 360 derajat itu diperkirakan akan menampung total lebih dari 120.000 penonton selama dua malam pertunjukan.

Tur Dunia BTS: ARIRANG

Tur ini menjadi momen besar bagi BTS, yang kembali tampil penuh setelah hampir empat tahun vakum akibat ketujuh anggotanya menjalani wajib militer di Korea Selatan.

BTS world tour, akan menggelar total 82 pertunjukan di 34 kota. Konser pembuka akan berlangsung di Stadion Goyang pada 9, 11, dan 12 April, sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke Tokyo dan kota-kota besar lainnya di Amerika Utara serta Eropa.

Penjualan tiket tur ini pun langsung diserbu penggemar global. Banyak jadwal konser dilaporkan habis hanya beberapa saat setelah penjualan dibuka, menegaskan tingginya antusiasme publik terhadap comeback mereka.

Bersamaan dengan tur dunia, BTS juga akan merilis album terbaru berjudul ARIRANG pada 20 Maret 2026. Sehari setelahnya, grup ini dijadwalkan menggelar acara spesial bertajuk BTS Comeback Live: ARIRANG pada 21 Maret di Lapangan Gwanghwamun, Seoul. Acara tersebut akan disiarkan langsung ke lebih dari 190 negara melalui Netflix.

Menariknya, meski album belum dirilis, BTS sudah menduduki puncak Countdown Charts Global Spotify selama tiga minggu berturut-turut lewat jumlah pre-save dan antisipasi tinggi dari para penggemar.

Comeback ini semakin memperpanjang daftar prestasi BTS sebagai salah satu grup K-Pop paling berpengaruh sejak debut mereka pada tahun 2013. (Allkpop/Korea JoongAng Daily/Z-10)