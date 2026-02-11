Rayakan Anniversary ke-20, G-Dragon Konfirmasi Big Bang bakal Comeback Tahun Ini!

Grup K-pop, Big Bang.(Dok. The Korea Times)

BINTANG K-Pop G-Dragon telah menyampaikan kabar gembira yang ditunggu-tunggu oleh setiap VIP, sebutan untuk penggemar Big Bang. Sang leader mengumumkan bahwa grupnya, Big Bang, akan melakukan comeback akhir tahun ini untuk merayakan hari jadi ke-20 sejak debut mereka. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh agensinya, Galaxy Corporation pada senin (9/2) lalu.

Menurut agensinya, Galaxy Corporation, G-Dragon, yang nama aslinya adalah Kwon Ji-yong, membuat pengumuman tersebut selama acara temu penggemarnya, 2026 G-Dragon Fam Meeting [Fam+Ily : Family : Fam I Love You] yang diadakan pada 6 hingga 8 Februari. Pertunjukan di KSPO Dome di Seoul tersebut dihadiri oleh lebih dari 40.000 orang selama tiga hari.

"Tahun ini, Big Bang akan kembali bertepatan dengan ulang tahun debut kami yang ke-20," ujar G-Dragon. "Sebagai anggota sekaligus penggemar, saya sangat menantikannya, begitu juga dengan anggota lainnya."

Sambil memberikan kode romantis, ia menambahkan, "Karena musim semi sudah dekat, tolong tunggu sebentar lagi sambil beristirahat sejenak di sepanjang 'jalan bunga' (flower road)," merujuk pada lirik lagu grup tersebut yang berjudul "Flower Road".

Flower Road adalah rilisan terakhir Big Bang sebagai grup beranggotakan lima orang pada tahun 2018, setelah kepergian Seungri pada tahun 2019 menyusul keterlibatannya dalam skandal Burning Sun, dan TOP pada tahun 2023 di mana ia mengkonfirmasi bahwa ia telah "mengundurkan diri" dari grup sebagai tanggapan atas komentar penggemar di halaman Instagram-nya.

Meskipun ketiganya bersatu kembali dalam lagu Home Sweet Home pada November 2024 dan tampil bersama di ajang MAMA Awards Korea Selatan 2024, lagu tersebut secara resmi dirilis sebagai single G-Dragon, dengan Taeyang dan Daesung bergabung sebagai bintang tamu, sehingga meningkatkan antisipasi untuk comeback grup lengkap.

Meski detail mengenai tanggal rilis dan konsep album belum dibocorkan, Big Bang dipastikan akan memberikan kejutan di panggung internasional. Mereka dijadwalkan tampil di festival musik bergengsi Coachella pada 12 dan 19 April 2026 mendatang. Ini merupakan momen "balas dendam" yang manis setelah rencana penampilan mereka di festival yang sama pada 2020 lalu terpaksa batal akibat pandemi COVID-19.

Sebelum fokus pada persiapan comeback grup, G-Dragon dijadwalkan akan menyapa penggemar di Uni Emirat Arab dalam acara Krazy Super Concert di Dubai Media City Amphitheatre pada 17 Februari mendatang.

(CNA Lifestyle, Korea JoongAng Daily/H-3)