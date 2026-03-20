Comeback BTS di Jantung Seoul Gwanghwamun bukan Sekadar Konser, Ini Pesan Besar ke Dunia!

KEMBALINYA BTS ke panggung musik global pada Sabtu (21/3) di Gwanghwamun Square, Seoul, bukan sekadar pertunjukan rutin. Ini adalah pernyataan politik kebudayaan yang menegaskan posisi BTS sebagai pilar utama Hallyu Wave setelah menyelesaikan masa wajib militer mereka.
Tampil di pusat simbolis ibu kota Korea Selatan, grup yang digawangi RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jung Kook ini membawa album studio terbaru bertajuk "ARIRANG". Ini merupakan karya penuh pertama mereka sebagai grup lengkap dalam hampir empat tahun terakhir.
Perjalanan BTS dimulai pada Juni 2013 dengan 2 Cool 4 Skool. Saat itu, mereka hanyalah grup rookie dari agensi kecil yang berani menyuarakan tekanan akademik dan keresahan sosial.
Namun, titik balik sesungguhnya terjadi pada 2015 melalui seri The Most Beautiful Moment in Life (HYYH), yang mulai menarik perhatian pasar Amerika Serikat dan masuk ke Billboard 200.
Dominasi global mereka terkunci pada 2017 lewat lagu "Spring Day" dan kemenangan Top Social Artist di Billboard Music Awards. Sejak saat itu, BTS tidak lagi hanya milik Korea.
Mereka menjadi representasi Asia di panggung dunia, mulai dari pidato di Markas Besar PBB hingga memuncaki Billboard Hot 100 lewat "Dynamite" dan "Butter".
Info Utama: BTS menjadi artis Korea pertama yang menduduki peringkat #1 di Billboard 200 melalui album Love Yourself: Tear pada 2018, sebuah pencapaian yang mengubah peta musik dunia selamanya.
Pemilihan Gwanghwamun Square sebagai lokasi comeback menunjukkan pergeseran strategi yang tajam. Alih-alih menggunakan stadion tertutup yang eksklusif, BTS memilih ruang publik terbuka yang sarat sejarah nasional Korea Selatan.
Langkah ini mencerminkan tren industri di mana kota-kota besar kini menggunakan ajang musik skala besar untuk memperkuat posisi tawar budaya dan pariwisata internasional.
Album ARIRANG diprediksi akan menjadi babak baru yang lebih eksperimental. Mengingat selama masa hiatus grup karena wajib militer, para anggota telah sukses mengeksplorasi berbagai genre mulai dari alternative hip-hop hingga R&B dalam proyek solo mereka.
Konser di jantung Seoul ini bukan sekadar reuni bagi ARMY (sebutan fans BTS), melainkan ujian bagi BTS untuk membuktikan kekuatan mereka dalam mempertahankan relevansi jangka panjang di tengah industri musik global yang bergerak sangat dinamis pada tahun 2026 ini. (Z-10)
