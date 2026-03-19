Siaga Teror Global, Konser BTS di Seoul Dijaga Ketat Barikade Lapis Tiga

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
OTORITAS keamanan Korea Selatan menetapkan status siaga tinggi menjelang konser comeback grup mega bintang BTS yang dijadwalkan berlangsung di Gwanghwamun Square, Seoul, akhir pekan ini. Menanggapi eskalasi ancaman teror global, kepolisian setempat resmi menerapkan sistem barikade tiga lapis (triple-layer barrier) di sekitar lokasi acara.
Langkah preventif ekstrem ini diambil menyusul kekhawatiran akan dampak konflik di Timur Tengah yang merembet ke stabilitas keamanan internasional. Barikade tersebut akan dipasang di 20 titik strategis sebelum rangkaian acara dimulai pada Sabtu mendatang.
Sebanyak 6.700 personel polisi dan unit taktis dikerahkan untuk menjaga zona Gwanghwamun Square dari potensi ancaman terorisme.
Kepolisian Nasional Korea Selatan tidak main-main dalam menjaga keselamatan ratusan ribu penggemar (ARMY) yang diprediksi akan memadati pusat kota Seoul.
Setiap pengunjung yang hadir wajib melewati detektor logam di 31 pintu akses yang telah disediakan. Otoritas menegaskan tidak akan ada toleransi bagi siapa pun yang membawa benda berbahaya atau melakukan tindakan yang mengarah pada kekerasan.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepolisian Nasional, Yoo Jae-seong, saat melakukan inspeksi mendadak di Gwanghwamun Square pada Kamis (19/3), menekankan bahwa faktor geopolitik global saat ini menjadi pertimbangan utama pengetatan keamanan.
"Kami memperkuat kesiapsiagaan terhadap potensi ancaman teror, terutama dengan mempertimbangkan konflik Timur Tengah baru-baru ini sebagai faktor risiko keamanan yang nyata," tegas Yoo Jae-seong.
Dengan estimasi massa mencapai ratusan ribu orang, Gwanghwamun Square akan bertransformasi menjadi zona dengan pengamanan paling ketat di Korea Selatan sepanjang pekan ini guna memastikan kembalinya sang ikon K-Pop berjalan tanpa gangguan. (Z-10)
