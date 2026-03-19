BTS Terangi Langit New York dengan Drone Show Epik 15 Menit di Brooklyn Bridge

Pertunjukan drone BTS untuk merayakan comeback grup K-pop tersebut digelar di atas Jembatan Brooklyn, New York, pada Rabu (waktu setempat)(Dok. Koreatimes)

GRUP super K-pop, BTS, resmi menandai kembalinya mereka ke panggung musik dunia dengan cara yang luar biasa. Langit malam di atas Jembatan Brooklyn, New York, Amerika Serikat, berubah menjadi kanvas cahaya lewat pertunjukan drone megah pada Rabu (18/3) waktu setempat.

Aksi visual berdurasi 15 menit tersebut memamerkan formasi logo ikonik BTS, tajuk album terbaru mereka "ARIRANG", serta pesan menyentuh "What is your love song?". Tak ketinggalan, angka 7 yang melambangkan keutuhan seluruh anggota grup bentukan Bighit Music ini turut menghiasi cakrawala New York.

Penantian Tiga Tahun Berakhir

Kembalinya BTS kali ini sangat spesial karena menjadi rilis album penuh pertama mereka dalam format grup lengkap setelah tiga tahun sembilan bulan. Album studio kelima bertajuk "ARIRANG" dijadwalkan rilis secara global pada Jumat, 20 Maret 2026.

Baca juga : Jadwal Rilis Album BTS Arirang, Lengkap dengan Info Tur Dunia

Tidak hanya di Amerika, perayaan comeback ini juga akan menyasar tanah kelahiran mereka. Satu hari setelah rilis album, BTS dijadwalkan menggelar konser luar ruangan gratis di Gwanghwamun Square, Seoul, yang diprediksi akan memadati jantung ibu kota Korea Selatan tersebut.

Invasi Amerika Serikat

Setelah perayaan di Seoul, RM dan kawan-kawan akan langsung terbang kembali ke Amerika Serikat untuk rangkaian promosi masif. Berdasarkan jadwal resmi, BTS akan tampil di acara "Spotify x BTS: Swimside" di New York pada Senin mendatang.

Puncaknya, BTS akan mengambil alih program bincang-bincang populer NBC, "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", selama dua malam berturut-turut pada 25 dan 26 Maret 2026. Langkah ini mempertegas posisi BTS yang tetap menjadi kekuatan utama di industri musik global meski sempat menjalani masa hiatus.

Para penggemar atau ARMY di seluruh dunia kini bersiap menyambut era baru BTS yang diawali dengan gemerlap cahaya di salah satu ikon kota paling terkenal di dunia, Jembatan Brooklyn.