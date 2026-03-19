Jadwal Rilis Album BTS Arirang, Lengkap dengan Info Tur Dunia

 Gana Buana
19/3/2026 19:41
Jadwal Rilis Album BTS Arirang.(Dok. Koreatimes)

Grup fenomena global BTS siap mengguncang industri musik dunia dengan merilis album studio kelima mereka yang bertajuk Arirang pada 20 Maret 2026. Ini merupakan proyek perdana mereka dengan formasi lengkap tujuh anggota setelah masa hiatus wajib militer berakhir.

Jadwal Global dan Waktu Rilis

BigHit Music telah mengonfirmasi bahwa album Arirang akan tersedia secara global pada Jumat, 20 Maret 2026. Bagi penggemar di Indonesia, album ini dapat dinikmati mulai pukul 11.00 WIB di berbagai platform streaming digital.

Agenda Utama Comeback BTS 2026:

  • 20 Maret: Perilisan Album & MV Utama "SWIM".
  • 21 Maret: Konser "BTS Comeback Live: Arirang" di Seoul (Live via Netflix).
  • 25-26 Maret: Global Premiere di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.
  • 9 April: Pembukaan Tur Dunia Arirang.
  • 26-27 Desember: Konser BTS di Jakarta, Indonesia.

Bocoran Konten Album dan Kolaborasi

Album ini berisi 14 lagu yang merefleksikan identitas BTS selama satu dekade terakhir. Lagu utama berjudul "SWIM" dideskripsikan sebagai lagu pop alternatif yang liriknya turut ditulis oleh sang leader, RM. Menariknya, BTS menggandeng produser kelas dunia seperti Diplo, Ryan Tedder (OneRepublic), hingga Kevin Parker dari Tame Impala untuk memberikan warna baru dalam musikalitas mereka.

Kategori Detail Informasi
Judul Album Arirang
Single Utama SWIM
Distribusi BigHit Music / HYBE
Total Track 14 Lagu

Konser di Indonesia

Kabar yang paling membahagiakan bagi ARMY Indonesia adalah kepastian jadwal tur dunia mereka. BTS dijadwalkan akan menggelar konser selama dua hari di Jakarta pada 26 dan 27 Desember 2026. Informasi mengenai lokasi stadion dan penjualan tiket akan diumumkan menyusul oleh pihak promotor. (Z-10)



Editor : Gana Buana
