Jadwal Rilis Album BTS Arirang, Lengkap dengan Info Tur Dunia

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Grup fenomena global BTS siap mengguncang industri musik dunia dengan merilis album studio kelima mereka yang bertajuk Arirang pada 20 Maret 2026. Ini merupakan proyek perdana mereka dengan formasi lengkap tujuh anggota setelah masa hiatus wajib militer berakhir.
BigHit Music telah mengonfirmasi bahwa album Arirang akan tersedia secara global pada Jumat, 20 Maret 2026. Bagi penggemar di Indonesia, album ini dapat dinikmati mulai pukul 11.00 WIB di berbagai platform streaming digital.
Album ini berisi 14 lagu yang merefleksikan identitas BTS selama satu dekade terakhir. Lagu utama berjudul "SWIM" dideskripsikan sebagai lagu pop alternatif yang liriknya turut ditulis oleh sang leader, RM. Menariknya, BTS menggandeng produser kelas dunia seperti Diplo, Ryan Tedder (OneRepublic), hingga Kevin Parker dari Tame Impala untuk memberikan warna baru dalam musikalitas mereka.
|Kategori
|Detail Informasi
|Judul Album
|Arirang
|Single Utama
|SWIM
|Distribusi
|BigHit Music / HYBE
|Total Track
|14 Lagu
Kabar yang paling membahagiakan bagi ARMY Indonesia adalah kepastian jadwal tur dunia mereka. BTS dijadwalkan akan menggelar konser selama dua hari di Jakarta pada 26 dan 27 Desember 2026. Informasi mengenai lokasi stadion dan penjualan tiket akan diumumkan menyusul oleh pihak promotor. (Z-10)
