7 Rekomendasi Kuliner Tematik BTS Arirang di Seoul 2026, Lengkap dengan Harga dan Lokasi!

SEOUL kini tengah bersiap menyambut kembalinya sang raja K-pop. Menjelang konser comeback akbar bertajuk Arirang yang dijadwalkan berlangsung di Gwanghwamun Square pada Sabtu, 21 Maret 2026, atmosfer ibu kota Korea Selatan ini benar-benar berubah menjadi "lautan ungu".

Bukan hanya panggung yang bersiap, industri kuliner Seoul pun tak mau ketinggalan. Berbagai kafe, restoran, hingga hotel bintang lima berlomba menyajikan menu khusus bertema Arirang.

Bagi Anda, para ARMY yang sudah berada di Seoul atau berencana terbang ke sana, berikut adalah 7 destinasi kuliner edisi BTS yang tidak boleh dilewatkan.

1. Compose Coffee: Sentuhan Personal dari Sang Brand Ambassador

Sebagai wajah resmi brand ini, V BTS (Kim Taehyung) membawa pengaruh besar. Mulai Jumat ini hingga 13 April 2026, Compose Coffee meluncurkan dua minuman eksklusif: THE CITY Ganache Chocolate Latte dan THE CITY All-Day Oat.

Setiap pembelian akan mendapatkan sedotan dan cup sleeve edisi terbatas yang sangat layak dikoleksi. Mengingat popularitas V, pastikan Anda datang lebih awal sebelum kehabisan stok.

2. Cuchara: Fusion Berani Galbi dan Kimchi

Restoran fusion Korea-Meksiko, Cuchara, menghadirkan kolaborasi rasa yang kuat. Mereka menawarkan burrito spesial berisi galbi yang dimarinasi sempurna dan tumisan kimchi. Pilihan tepat bagi Anda yang mencari makanan berat dengan cita rasa autentik namun modern selama masa comeback ini.

3. Artisee: Manisnya Tradisi dalam Balutan Modern

Jaringan toko roti Artisée menonjolkan bahan-bahan tradisional Korea. Menu spesial mereka meliputi Strawberry Omija Tea, Raspberry Red Bean Croissants, serta roti garam bertema "ARIRANG". Kombinasi rasa manis dan gurih ini menjadi pilihan favorit untuk menemani waktu santai Anda di Seoul.

4. Paul Bassett: Es Krim Ungu Musim Semi

Sejak 16 Maret hingga 22 Maret 2026, Paul Bassett menyajikan es krim lavender berwarna ungu ikonik. Kehadirannya yang sangat singkat—hanya satu minggu, menjadikannya salah satu item paling dicari untuk merayakan kembalinya ketujuh member BTS di musim semi ini.

5. The Westin Seoul Parnas: Jamuan Mewah ala Bangsawan

Bagi yang menginginkan pengalaman fine dining, hotel bintang lima ini menyediakan paket istimewa. Di bar lobi The Logue, Anda bisa mencicipi Seven Flavors of Arirang Chiljeolpan, tujuh hidangan tradisional yang ditata cantik di satu piring elegan.

Sementara itu, restoran Asian Live menyajikan ARIRANG Signature Journey dengan menu andalan mi gandum minyak perilla dan nasi goreng kimchi babi hitam.

Harga: Berkisar antara 77.000 hingga 118,000 Won (sekitar Rp860.000 hingga Rp1,32 juta berdasarkan kurs Rupiah terbaru).

6. Paradise City: Black Burger dan Highball Estetik

Paradise City menawarkan konsep "Taste of Paradise" yang lebih playful. Menu andalannya adalah Black Burger dan Yukhoe (daging sapi mentah khas Korea). Tak hanya itu, tersedia pula minuman tematik seperti red highballs dan cocktails yang terinspirasi langsung dari konsep visual album Arirang.

7. Chungkiwa Town: Pesta Barbeque dengan Postcard Eksklusif

Menutup petualangan kuliner Anda, Chungkiwa Town menawarkan Fire Grill Special Set. Paket ini terdiri dari daging sapi mentah dengan alpukat dan truffle, serta galbi bumbu manis gurih.

Menariknya, setiap pesanan paket ini akan mendapatkan BTS logo topper edisi terbatas dan kartu pos spesial. Promo ini berlangsung hingga 19 April 2026.

Seoul kini bukan sekadar kota, melainkan panggung perayaan besar. Pastikan ponsel Anda siap untuk mengabadikan setiap sudut estetik dari menu-menu spesial ini! (The Koreatimes/Z-10)