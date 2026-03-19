BTS Comeback, Seoul Disulap dari Kafe hingga Jalanan Serba Ungu

Kawasan Gwanghwamun Seoul berubah jadi lautan ungu.(Dok. Koreatimes)

Kawasan pusat kota Seoul, mulai dari Gwanghwamun Square hingga Gerbang Sungnye, resmi berubah warna menjadi ungu pada Kamis (19/3). Fenomena ini merupakan bentuk penyambutan masif pelaku usaha lokal terhadap kembalinya BTS lewat konser album kelima bertajuk Arirang yang dijadwalkan berlangsung Sabtu ini.

Lautan Ungu di Jantung Seoul

Menjelang penampilan spektakuler tujuh member BTS di Gwanghwamun Square, atmosfer Ibu Kota Korea Selatan kian memanas. Sebanyak 260.000 penggemar dari seluruh dunia diprediksi akan memadati area tersebut. Tak heran, mulai dari gerai kopi hingga restoran mewah berlomba-lomba memoles diri dengan warna ikonik Borahae (I Purple You).

Di sisi barat alun-alun, sebuah restoran ikan hias tampak cantik dengan dekorasi bunga ungu di pintu masuk. Sementara itu, para pekerja kafe di sekitarnya tampil unik dengan pita tradisional Korea untuk menyambut turis mancanegara secara autentik.

Menu Khusus ARMY dan Obral Gratis

Kreativitas pelaku usaha tidak berhenti pada dekorasi. Berbagai papan nama kini mempromosikan BTS Meal Set dan ARMY Meal Set. Bahkan, sebuah kedai mi dingin (Naengmyeon) secara ekstrem menawarkan 1.000 porsi gratis tepat di hari konser sebagai bentuk perayaan bersama para penggemar.

Minimarket di sekitar lokasi juga telah melakukan stok ulang besar-besaran untuk barang esensial seperti air mineral, power bank, hingga hand warmer. Menariknya, mereka kini mulai menjual merchandise resmi seperti boneka karakter member BTS untuk memenuhi permintaan kolektor.

Harapan di Tengah Depresi Dunia

Bagi pemilik restoran bernama Kim Seong-dae, kedatangan BTS bukan sekadar urusan omzet. Ia mengaku lagu-lagu BTS adalah "obat" saat bisnisnya terpuruk di masa pandemi. Kini, ia ingin membalasnya dengan menyambut para ARMY menggunakan balon dan serbet ungu di tokonya.

Senada dengan Kim, Roger Dupuy (60), seorang penggemar asal California yang terbang langsung ke Seoul bersama istrinya, menyebut momen ini sebagai pelarian dari berita dunia yang menyesakkan.

"Dunia sedang depresi, jadi saya menantikan perayaan, kegembiraan, musik, dan cinta di sini," ujar Roger.

Meskipun antusiasme meledak, pemerintah Korea Selatan tetap waspada. Koordinasi antara pemerintah distrik hingga kantor Perdana Menteri terus diperketat guna memastikan keamanan dan kenyamanan ratusan ribu orang yang akan membanjiri jalanan Seoul akhir pekan ini. (Koreatimes/Z-10)