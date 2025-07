Rayakan Ulang Tahun ke 30, bb.q Chicken Gelar Program 'Goal to Seoul'

BB.Q Chicken, restoran ayam goreng Korea global yang memiliki lebih dari 4.500 gerai di 57 negara, merayakan ulang tahunnya yang ke-30 dengan program istimewa "Goal to Seoul" yang memadukan kecintaan pada makanan lezat, budaya Korea, dan sepak bola kelas d(Dok. bb.q Chicken)

BB.Q Chicken, restoran ayam goreng Korea global yang memiliki lebih dari 4.500 gerai di 57 negara, merayakan ulang tahunnya yang ke-30 dengan program istimewa "Goal to Seoul" yang memadukan kecintaan pada makanan lezat, budaya Korea, dan sepak bola kelas dunia.



Program ini memberikan kesempatan bagi pencinta bb.q Chicken sejak didirikan pada tahun 1995 untuk memenangkan pengalaman tak terlupakan, yakni menyaksikan langsung pertandingan FC Barcelona vs FC Seoul di Seoul World Cup Stadium pada 31 Juli 2025 serta berwisata di negeri asal bb.q Chicken, Korea Selatan. bb.q Chicken sendiri merupakan sponsor utama pertandingan FC Barcelona vs FC Seoul dalam upaya membangun koneksi antara pencinta bb.q Chicken dengan budaya Korea, serta memperkuat citra merek bb.q Chicken sebagai merek global.



"Melalui program Goal to Seoul ini, kami ingin berbagi pengalaman yang berkesan bagi pecinta dan pelanggan bb.q Chicken dengan mendekatkan pelanggan pada budaya Korea yang sangat menarik serta menikmati pertandingan olahraga sepakbola yang sangat popular di dunia antara dua klub sepak bola ternama FC Barcelona dan FC Seoul," kata Marketing Head bb.q Chicken Indonesia Teppy Ardianto MK dikutip dari siaran pers yang diterima, Jumat (27/6).



Program ini, sambung Teppy, terbuka untuk umum melalui empat jalur partisipasi baik offline maupun online antara tanggal 24 Juni hingga 22 Juli 2025.

Jalur partisipasi pertama yakni melalui transaksi offline. Pelanggan mendaftar sebagai member bb.q Chicken dengan memindai QR code yang tersedia di <i>outlet, kemudian melakukan transaksi sebanyak mungkin di outlet bb.q Chicken Citywalk Sudirman dan PIM 2 (Food Court Lt. 3) selama periode program.

Jalur kedua, yakni jalur transaksi online melalui transaksi lewat GoFood untuk pembelian di outlet bb.q Chicken Citywalk Sudirman dan PIM 2 (Food Court Lt. 3) selama periode program.

Jalur ketiga melalui kompetisi foto di instagram dan terakhir melalui jalur TikTok Dance Challenge. Program ini akan memilih total 5 (lima) orang pemenang. Tiap pemenang akan mendapatkan paket perjalanan eksklusif ke Korea Selatan, yang mencakup tiket perjalanan pulang-pergi ke Korea Selatan, akomodasi selama di Korea, tiket pertandingan FC Barcelona vs FC Seoul di Seoul World Cup Stadium, kunjungan ke bb.q Chicken University, tur ke restoran legendaries bb.q Chicken, dan pengurusan visa Korea Selatan (dibantu oleh pihak penyelenggara).

Pengumuman pemenang akan dilakukan melalui akun Instagram & TikTok resmi @bbqchicken.id pada 23 Juli 2025. (Fal/E-1)