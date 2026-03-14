Fenomena BTS Pilgrimage Kembali Viral, Hakdong Park hingga Gwanghwamun Diserbu ARMY

FENOMENA "BTS Pilgrimage" atau ziarah ke lokasi-lokasi bersejarah perjalanan grup BTS kembali meledak di Seoul, Korea Selatan, pada Maret 2026. Para penggemar yang dikenal sebagai ARMY kini tidak hanya mengincar tiket konser, tetapi juga memadati berbagai sudut kota yang menjadi saksi bisu perjuangan tujuh member tersebut sejak masa trainee.
Titik utama pergerakan massa saat ini terkonsentrasi di Gwanghwamun Square. Alun-alun yang terletak di pusat ibu kota ini menjadi jantung aktivitas budaya dan pertunjukan.
Letaknya yang strategis, berhadapan langsung dengan kompleks Istana Gyeongbokgung, menjadikan kawasan ini salah satu landmark paling ikonik yang kini dipenuhi ribuan pengunjung dari berbagai negara.
Di luar kemegahan panggung, para penggemar justru mencari makna emosional di tempat-tempat sederhana. Salah satunya adalah Hakdong Park.
Taman ini memiliki nilai historis tinggi bagi ARMY karena sering digunakan para member BTS untuk beristirahat dan berdiskusi di masa awal perjuangan mereka sebelum mencapai popularitas global.
Banyak wisatawan yang rela mengantre hanya untuk berfoto di ayunan taman tersebut. Bagi mereka, ini adalah cara untuk merasakan kembali jejak kerja keras grup idola mereka sebelum menjadi bintang dunia.
Industri hiburan Korea Selatan terbukti mampu menciptakan efek domino ekonomi yang luas melalui pariwisata berbasis budaya pop. Sektor kuliner menjadi salah satu yang paling diuntungkan dari tren ini. Restoran barbeque Geumdwaeji Sikdang di kawasan Mapo menjadi contoh nyata.
Restoran yang pernah mendapatkan pengakuan Michelin Bib Gourmand ini semakin populer setelah diketahui sering dikunjungi oleh member BTS.
Kehadiran penggemar mancanegara di restoran, kafe, dan toko suvenir di sekitar lokasi-lokasi terkait BTS telah menghidupkan kembali ekosistem bisnis lokal di Seoul.
Data dari Visit Korea Tourism Organization menunjukkan bahwa K-pop tetap menjadi pendorong utama arus kunjungan wisatawan asing ke Korea Selatan pada tahun 2026.
Bagi para ARMY, perjalanan ke Seoul bukan sekadar liburan, melainkan sebuah perjalanan spiritual untuk menghargai proses panjang sang idola menuju panggung dunia. (The Korean Times/Z-10)
