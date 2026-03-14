Teaser ARIRANG BTS bukan Sekadar Promo, Ada Jejak Sejarah Korea sejak 1896

BTS rilis teaser animasi ARIRANG yang angkat sejarah musik Korea 1896.

GRUP fenomena global BTS kembali menghentak industri musik dengan merilis cuplikan animasi untuk album terbaru mereka yang sangat dinantikan, ARIRANG. Bukan sekadar video promosi biasa, teaser bertajuk "아리랑 (ARIRANG) Animation Trailer: What is your love song?" ini membawa narasi sejarah yang mendalam, menghubungkan titik awal debut mereka dengan akar musik Korea di kancah internasional.

Dirilis pada Jumat (13/3), cuplikan animasi tersebut menampilkan visualisasi tujuh pria yang memutar gramofon saat melodi lagu rakyat "Arirang" berkumandang.

Referensi ini merujuk pada peristiwa bersejarah tahun 1896, saat mahasiswa Korea di Howard University melakukan rekaman musik Korea pertama kalinya.

Simbolisme Perjalanan Satu Dekade

Dalam narasi visual tersebut, adegan bertransisi dari tahun 1896 ke tahun 2013, yang merupakan tahun debut RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, dan Jungkook.

Transisi ini menggambarkan bagaimana semangat lagu "Arirang" terus hidup dan kini dibawa oleh BTS ke panggung global. BigHit Music menyatakan bahwa konsep ini bertujuan memberikan pemahaman budaya dan emosional bagi penggemar internasional mengenai identitas asli BTS.

Animasi tersebut diakhiri dengan pemandangan megah Gwanghwamun Square di Seoul, lokasi yang akan menjadi saksi bisu konser kembalinya mereka (comeback concert).

Bagi para ARMY (sebutan penggemar BTS), berikut adalah jadwal rangkaian kegiatan BTS yang perlu dicatat:

Tanggal Agenda 20 Maret 2026 Perilisan Resmi Album "ARIRANG" 21 Maret 2026 Konser Gwanghwamun Square (Live di Netflix) 9 April 2026 Pembukaan World Tour di Goyang Stadium

Saat ini, kampanye global bertajuk "WHAT IS YOUR LOVE SONG?" telah menghiasi kota-kota besar dunia mulai dari Seoul, New York, London, hingga Los Angeles.

Album ini digadang-gadang akan menjadi potret reflektif perjalanan karier BTS selama lebih dari sepuluh tahun di industri musik dunia.

Konser di Gwanghwamun Square pada 21 Maret mendatang dipastikan akan menyedot perhatian dunia, mengingat statusnya sebagai situs sejarah penting di Korea Selatan yang kini bersanding dengan modernitas musik K-pop.

Bagi penggemar di luar Korea, siaran global di Netflix menjadi solusi untuk menyaksikan momen bersejarah ini secara real-time. (Z-10)