BTS Kembali ke Puncak, Lagu Swim Debut No.1 di Billboard Hot 100

BTS kembali mengguncang dunia musik. Lagu Swim debut No.1 Billboard, 13 lagu masuk Hot 100.

COMEBACK BTS benar-benar tak main-main. Grup K-pop global ini langsung merebut posisi puncak Billboard Hot 100 lewat single terbaru mereka, Swim, menandai lagu No.1 ketujuh sepanjang karier mereka di Amerika Serikat.

Lagu bergenre alternative pop yang enerjik ini debut di peringkat pertama chart tertanggal 4 April, mengungguli Choosin’ Texas milik Ella Langley. Pencapaian ini semakin menegaskan dominasi BTS di industri musik global.

Swim kini bergabung dengan deretan hit No.1 BTS sebelumnya seperti Dynamite, Butter, hingga My Universe. Namun kali ini, skalanya jauh lebih besar.

Tak hanya single, album terbaru mereka, Arirang, juga langsung debut di posisi No.1 Billboard 200, memberi BTS rekor sebagai grup dengan tujuh album No.1 di chart tersebut. Dominasi ini bahkan meluas ke Inggris, di mana Arirang juga langsung menduduki posisi teratas Official Albums Chart, sementara Swim masuk di No.2 tangga lagu single.

Yang paling mencengangkan, 13 dari 14 lagu dalam album Arirang berhasil masuk Billboard Hot 100 secara bersamaan. Ini menjadi rekor baru bagi artis K-pop dengan jumlah lagu terbanyak dari satu album yang menembus chart tersebut.

Beberapa di antaranya:

Body to Body (No.25)

(No.25) Hooligan (No.35)

(No.35) Fya (No.36)

(No.36) Normal (No.41)

(No.41) hingga Into the Sun (No.68)

Satu-satunya lagu yang absen adalah No. 29, track instrumental tanpa lirik yang hanya berisi suara lonceng suci Korea, tanpa penjelasan resmi dari Billboard.

Dengan pencapaian ini, BTS kini masuk jajaran elit grup musik dunia. Mereka menjadi grup dengan jumlah lagu No.1 terbanyak dalam hampir 50 tahun terakhir, sejak era Bee Gees. Dalam sejarah Billboard, hanya The Beatles, The Supremes, dan beberapa nama legendaris yang berada di atas mereka.

Secara data, Swim mencatat:

15,3 juta streaming

25,8 juta impresi radio

154.000 kopi terjual di AS dalam satu minggu

Comeback ini juga menandai kembalinya BTS setelah hampir empat tahun vakum sebagai grup. Mereka merayakannya dengan konser gratis berskala besar di Gwanghwamun, Seoul, yang dihadiri puluhan ribu penggemar.

Diproduseri Bang Si-hyuk, album Arirang mengangkat identitas BTS sebagai grup asal Korea dengan emosi universal. Sementara Swim, yang turut ditulis RM, hadir sebagai anthem tentang bertahan dan menavigasi tantangan hidup. (The Korea Times/Z-10)