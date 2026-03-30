BTS Rebut No.1 di Billboard lewat Album Arirang

BTS kembali ke puncak Billboard 200 lewat album Arirang.(Dok. The Korea Times)

BTS kembali meraih posisi No. 1 di Billboard 200 melalui album terbaru mereka, Arirang. Ini menjadi album ketujuh BTS yang debut di puncak tangga album utama Amerika Serikat.

Dalam chart edisi 4 April, Arirang mencatat 641 ribu unit setara album pada pekan pertama. Angka tersebut menjadi yang terbesar untuk album grup sejak sistem perhitungan berbasis unit diterapkan pada 2014.

Dari total itu, 532 ribu unit berasal dari penjualan fisik dan digital. Sementara 95 ribu unit berasal dari streaming (SEA), yang juga menjadi capaian streaming tertinggi BTS untuk sebuah album. Sisanya berasal dari TEA.

Dengan hasil ini, BTS melanjutkan catatan No. 1 mereka sebelumnya lewat Love Yourself: Tear, Love Yourself: Answer, Map of the Soul: Persona, Map of the Soul: 7, BE, dan Proof.

Arirang juga menandai comeback BTS sebagai grup setelah hampir empat tahun. Album ini langsung mendapat respons kuat sejak minggu pertama perilisan.

Selain di chart album, lagu SWIM diperkirakan berpeluang debut di posisi No. 1 Billboard Hot 100. Jika tercapai, ini akan menjadi lagu ketujuh BTS yang mencapai puncak chart tersebut.

Album Arirang diproduseri oleh Bang Si-hyuk dan berisi 14 lagu. Secara tema, album ini mengangkat identitas BTS serta pengalaman hidup para anggotanya. Lagu SWIM ditulis bersama oleh RM dan mengusung tema menghadapi tantangan hidup.

BTS merilis album ini pada 20 Maret dan menggelar konser gratis di Gwanghwamun, Seoul, sehari setelahnya.

Di Inggris, ARIRANG juga debut di posisi No. 1 Official Albums Chart. Sementara SWIM menempati posisi No. 2 Official Singles Chart. (Korea times/Z-10)