BTS Pecah Rekor, Album Arirang Terjual 4,17 Juta Copy dalam Seminggu

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
BTS kembali membuktikan dominasinya di industri musik global. Album terbaru mereka, Arirang, mencatat penjualan fantastis sebanyak 4,17 juta kopi hanya dalam minggu pertama perilisannya, menurut data Hanteo Chart.
Dirilis pada Jumat lalu, album ini langsung melampaui rekor sebelumnya yang dipegang BTS melalui Map of the Soul: 7 (2020) dengan 3,37 juta kopi. Di industri K-pop, penjualan minggu pertama menjadi indikator utama kekuatan fandom, dan BTS sekali lagi unggul jauh.
Ledakan penjualan terjadi sejak awal. Arirang terjual 1 juta kopi hanya dalam waktu sekitar 10 menit setelah rilis, dan menembus 3,98 juta kopi pada hari pertama, menjadikannya penjualan hari pertama tertinggi untuk album rilisan 2026, menurut BigHit Music.
Tak hanya dari sisi penjualan fisik, BTS juga mendominasi platform digital. Album ini menduduki puncak tangga album Apple Music di 115 negara dan wilayah, sekaligus mencetak rekor streaming hari pertama tertinggi dalam katalog BTS.
Pada hari perilisan, BTS bahkan menjadi artis paling banyak diputar di platform tersebut.
Lagu utama berjudul Swim juga menunjukkan performa impresif. Track ini bertahan di posisi pertama Spotify Daily Top Songs Global selama enam hari berturut-turut, dari 20 hingga 25 Maret.
Di Jepang, Arirang debut di peringkat pertama Oricon Weekly Combined Album Chart edisi 30 Maret. Ini menjadi album ketujuh BTS yang memuncaki chart tersebut, sekaligus rilisan terlaris dari artis luar negeri tahun ini. Album ini juga menyapu bersih kategori fisik dan digital Oricon.
Diproduseri oleh Chairman HYBE Bang Si-hyuk, Arirang mengangkat identitas BTS sebagai grup yang berakar dari Korea sekaligus menyuarakan emosi universal. Lagu Swim, yang ditulis bersama RM, mengusung tema menghadapi tantangan hidup dalam balutan musik pop alternatif yang enerjik.
Untuk menyapa penggemar, BTS menggelar konser gratis di Gwanghwamun Square, Seoul, yang dihadiri puluhan ribu fans. Setelah itu, mereka melanjutkan aktivitas promosi ke Amerika Serikat, termasuk menghadiri acara Spotify di New York dan tampil di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. (Z-10)
