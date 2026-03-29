Lee Min Woo Shinhwa Resmi Menikah, Digelar Privat di Seoul

Kabar bahagia datang dari dunia K-pop. Lee Min Woo, member grup legendaris Shinhwa, resmi menikah dan menjadi anggota keempat yang melepas masa lajang.

Lee Min Woo membagikan momen hari pernikahannya melalui Instagram Stories dengan foto bertajuk “D-Day”, Kamis (29/3). Hal ini adalah tanda hari spesialnya bersama sang istri, Lee Ami.

Pernikahan digelar secara tertutup di Seoul, hanya dihadiri keluarga dan sahabat terdekat. Suasana hangat semakin terasa dengan kehadiran sesama member Shinhwa, Jun Jin dan Andy, yang bertindak sebagai pembawa acara.

Tak hanya itu, penyanyi Zion.T dan Gummy turut memeriahkan acara dengan membawakan lagu ucapan selamat yang menyentuh hati.

Sejumlah selebriti lain juga terlihat hadir. Shinji dari Koyote membagikan potret bersama Lee Min Woo dan Kim Jong Min, sementara Jang Sung Kyu mengunggah foto-foto indah dari prosesi pernikahan tersebut.

Sebelumnya, Lee Min Woo telah lebih dulu mendaftarkan pernikahannya dengan Lee Ami pada tahun lalu. Lee Ami diketahui merupakan generasi ketiga Zainichi Korean sekaligus seorang ibu tunggal yang memiliki seorang putri berusia tujuh tahun dari pernikahan sebelumnya.

Pada 9 Desember 2025, pasangan ini dikaruniai seorang putri kedua. Dengan demikian, Lee Min Woo kini menjadi ayah dari dua anak perempuan.

Kehidupan rumah tangga mereka juga sempat dibagikan melalui program KBS2 “Mr. House Husband”, yang memperlihatkan sisi hangat kehidupan mereka sebagai keluarga baru. (Soompi/Z-10)