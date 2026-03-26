BTS Bongkar Makna Album Arirang di Tonight Show, dari Swim hingga 2.0

GRUP K-pop global asal Korea Selatan, BTS, kembali mencuri perhatian lewat penampilan spesial mereka di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Tak sekadar tampil, para member juga mengupas makna mendalam di balik album terbaru mereka, Arirang, yang langsung jadi perbincangan hangat penggemar.
Salah satu sorotan utama datang dari lagu Swim. J-Hope menjelaskan bahwa lagu ini merefleksikan cara setiap individu menjalani hidup dengan ritme yang berbeda.
Menurutnya, kehidupan bukan soal siapa yang paling cepat mencapai tujuan, melainkan bagaimana seseorang bertahan dan terus bergerak di tengah tantangan.
“Setiap orang punya cara sendiri untuk ‘berenang’ dalam hidup,” ungkap J-Hope.
Energi studio berubah saat lagu 2.0 dibahas. V menegaskan bahwa lagu ini menjadi simbol fase baru BTS, kembalinya mereka sebagai grup yang utuh.
Lebih dari sekadar comeback, 2.0 membawa pesan kuat tentang kepercayaan, solidaritas, dan keyakinan antar member yang semakin kokoh.
Sementara itu, Jin menyoroti lagu Normal sebagai salah satu karya paling personal di album ini. Ia mengaku bangga dengan lirik yang jujur dan emosional, yang memperlihatkan sisi manusiawi BTS di balik status global mereka.
Meski dibahas singkat, Normal justru meninggalkan kesan mendalam, menjadi ruang bagi BTS untuk berbicara lebih intim kepada ARMY.
Di penghujung segmen, Jimmy Fallon memberikan pujian tinggi atas kualitas musik dan kedalaman pesan yang dibawa Arirang. Ia bahkan menjanjikan sesi interaksi khusus bersama penggemar dalam episode selanjutnya.
Kehadiran BTS kali ini bukan hanya soal performa, tetapi juga bukti kuat bagaimana mereka terus membangun koneksi emosional dengan penggemar melalui karya yang relevan, jujur, dan inspiratif. (YouTube The Tonight Show Starring Jimmy Fallon/Z-10)
