Lirik Lagu BTS - Swim Lengkap dengan Terjemahannya

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
BTS akhirnya resmi kembali menyapa penggemar global dengan album studio kelima mereka bertajuk ARIRANG pada Maret 2026. Salah satu trek yang paling emosional dan banyak dibicarakan adalah "Swim". Lagu ini menjadi penanda kembalinya ketujuh anggota sebagai grup utuh setelah menyelesaikan masa wajib militer.
Diproduseri oleh Ryan Tedder dan ditulis oleh RM, "Swim" bukan sekadar lagu pop biasa. Ini adalah sebuah surat cinta dan pernyataan ketangguhan bagi ARMY (sebutan fans BTS) yang telah setia menunggu.
[Chorus]
Swim, swim (Berenang, berenang)
Water falling off your skin (Air jatuh dari kulitmu)
Swim, swim (Berenang, berenang)
I could spend a lifetime watching you (Aku bisa menghabiskan seumur hidup melihatmu)
Swim, swim (Berenang, berenang)
This is how it all begins (Beginilah semuanya dimulai)
Swim, swim (Berenang, berenang)
I just wanna dive (Aku hanya ingin menyelam)
[Verse 1]
Bad world, gone away and I still wake up in this mad world
(Dunia yang buruk, telah pergi dan aku masih terbangun di dunia yang gila ini)
Name a place that I could breathe on this map, world
(Sebutkan satu tempat di mana aku bisa bernapas di peta ini, dunia)
Lookin' like a goody goody in this bad world, bad world
(Terlihat seperti orang baik-baik di dunia yang buruk ini)
Don't know how to act, girl (Tidak tahu bagaimana harus bersikap)
I'm in the deep, tell me where the hell you at, girl?
(Aku berada di kedalaman, katakan padaku di mana kau berada?)
[Verse 2]
Water, water so deep, water so deep (Air, air yang begitu dalam)
Take it off the ground, I ain't never getting cold feet
(Angkat dari tanah, aku tidak akan pernah merasa takut)
Sittin' on the shore, now I'm ready for the whole sea
(Duduk di tepi pantai, sekarang aku siap untuk seluruh lautan)
I can feel the high waves comin' (Aku bisa merasakan ombak tinggi datang)
Berdasarkan analisis lirik dan video musiknya yang dibintangi oleh aktris Lili Reinhart, berikut adalah makna mendalam dari lagu "Swim":
Lagu ini menggunakan metafora "berenang" untuk menggambarkan cara BTS menghadapi tantangan hidup. Alih-alih melawan arus yang kuat (kesulitan/hiatus), mereka memilih untuk "berenang" atau mengalir bersamanya hingga mencapai tujuan.
Dalam video musiknya, kapal yang bernama "ARIRANG" menjadi simbol perlindungan. Kehadiran para member BTS di sekitar karakter utama menunjukkan bahwa musik mereka adalah pendukung setia bagi penggemar yang sedang merasa "tenggelam" dalam masalah pribadi.
Lirik "This is how it all begins" menegaskan bahwa tahun 2026 adalah awal baru bagi BTS. Setelah melewati masa hiatus panjang, mereka kini siap menghadapi seluruh lautan industri musik global dengan perspektif yang lebih dewasa. (Z-4)
BTS dijadwalkan menggelar konser gratis bertajuk BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG di Gwanghwamun Square, Seoul, pada 21 Maret 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved