Lirik Lagu Body to Body BTS, Lengkap dengan Terjemahan Indonesia & Maknanya!

LAGU Body To Body merupakan salah satu karya yang menonjol dari BTS, menghadirkan energi khas yang kuat serta nuansa kebersamaan yang begitu terasa. Lagu ini memadukan unsur modern dengan sentuhan budaya Korea melalui penggunaan sampel lagu tradisional Arirang, menjadikannya unik sekaligus berkarakter.

Dengan tempo yang dinamis dan aransemen yang penuh semangat, lagu ini terasa seperti sebuah anthem konser, mengajak pendengar untuk ikut larut dalam euforia, melompat, dan merasakan koneksi langsung dengan musik serta sesama penggemar.

Lirik Lagu Body To Body BTS & Terjemahan Indonesia

[Intro: j-hope, RM]

I need, I need

(Aku butuh, aku butuh)

I need, I need (What you need, twin?)

(Aku butuh, aku butuh (Apa yang kau butuhkan, kawan?))

I need (What you need?)

(Aku butuh (Apa yang kau butuhkan?))

I need, I need

(Aku butuh, aku butuh)

[Verse 1: RM, SUGA]

I need the whole stadium to jump

(Aku butuh seluruh stadion untuk melompat)

Put your phone down, let's get all the fun

(Turunkan ponselmu, mari bersenang-senang)

I got my eyes on the row in the front

(Mataku tertuju pada barisan di depan)

The vibe is high, if we bein' blunt

(Suasananya sedang tinggi, jujur saja)

The vibe is high, let the building (Hey)

(Suasananya memuncak, biarkan gedung ini (Hey))

B-T-uh, from everywhere to Korea

(BTS, dari mana saja sampai ke Korea)

Chong kal kibodeu da jom chiwo

(Singkirkan segala hal negatif dan konflik)

Insaengeun jjalba jeungoneun biwo

(Hidup itu singkat, buang kebencian)

It's big in real life

(Ini nyata dalam kehidupan)

Mwol chemyeon ttajyeo naeryeonwa, ya inma

(Tak perlu gengsi, lepaskan saja, kawan)

Hop in, jom deo gakkai wa skin to skin

(Ikutlah, datang lebih dekat, rasakan kebersamaan)

[Pre-Chorus: Jimin, Jung Kook]

I need some body to body

(Aku butuh kedekatan nyata)

All of your body beside me

(Seluruh dirimu di sampingku)

Jeogi jeo dare dake sone son, neowa na, we on and on, yeah

(Meraih bulan bersama, kau dan aku terus berjalan)

Sunrise, but we don't go home

(Matahari terbit, tapi kita tetap bersama)

[Chorus: Jin, V]

Somebody like you, ayy

(Seseorang sepertimu)

Somebody like you, oh

(Seseorang sepertimu)

Somebody like you, ayy

(Seseorang sepertimu)

Somebody like you, somebody like, everybody likes you

(Seseorang sepertimu, semua orang menyukaimu)

[Verse 2: j-hope]

It's so tight, I mean, neowaui sai

(Hubungan kita terasa begitu erat)

I mean, urimanui geu style

(Ini gaya khas kita)

I mean, we livin' the life

(Kita menjalani hidup sepenuhnya)

Du nuneul gamji aneul i bam, uh

(Malam tanpa tidur ini)

Sotguchineun gyeoreui maeum, mm

(Semangat yang membara)

Be about it, be about it, be about it

(Jalani sepenuhnya)

You could see about it or you read about it

(Kau bisa merasakannya langsung atau hanya membaca)

[Bridge: All]

Arirang, arirang, arariyo

Arirang gogaero neomeoganda

Nareul beorigo gasineun nimeun

Simnido motgaseo balbyeongnanda

[Outro: RM, SUGA, j-hope]

I need the whole stadium to jump

(Aku butuh seluruh stadion bergerak)

Put your phone down, let's get all the fun

(Nikmati momen tanpa distraksi)

You at the side, at the back, at the front

(Semua orang, di mana pun berada)

I need, I need...

(Aku butuh kebersamaan itu...)

Makna Lagu Body To Body - BTS

Lagu Body To Body menggambarkan pentingnya koneksi manusia yang nyata di tengah dunia yang semakin digital. BTS mengajak pendengar untuk melepaskan distraksi, hidup di momen sekarang, dan merasakan energi kebersamaan, terutama dalam suasana konser yang penuh euforia.

Frasa “body to body” tidak hanya merujuk pada kedekatan fisik, tetapi juga pada keterhubungan emosional antarindividu. Lagu ini menekankan bahwa pengalaman bersama, tertawa, bernyanyi, dan merayakan hidup, adalah hal yang tidak tergantikan.

Penggunaan Arirang di bagian bridge menjadi simbol kuat identitas budaya Korea yang tetap melekat dalam karya BTS. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mereka telah menjadi ikon global, akar budaya mereka tetap menjadi bagian penting dari musik yang mereka bawakan.

Secara keseluruhan, lagu ini adalah perayaan energi, persatuan, dan kebebasan untuk menjadi diri sendiri di tengah keramaian, sebuah pesan yang relevan lintas waktu dan generasi. (Z-10)