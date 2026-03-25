BTS Tampil Lagi di Jimmy Fallon, 2 Episode Sekaligus Jadi Sorotan!

Jin, Jimin, Jungkook, V, RM, SUGA, dan J-Hope dari BTS bersama Jimmy Fallon di Grand Central selama The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.(Dok. NBC)

SETELAH resmi menandai kembalinya mereka lewat album bertajuk Arirang pada Jumat (20/3), grup K-pop global BTS siap melanjutkan rangkaian promosi masif mereka di kancah internasional. Grup asuhan Bighit Music ini dikonfirmasi akan terbang ke Amerika Serikat untuk melakukan reuni ikonik di program The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Penampilan yang sangat dinantikan ini dijadwalkan berlangsung selama dua malam berturut-turut, yakni pada 25 dan 26 Maret 2026. Ini menjadi momen perdana bagi ketujuh anggota BTS tampil bersama sebagai grup lengkap di acara late-night Amerika Serikat pasca seluruh anggotanya menyelesaikan wajib militer.

Reuni Ikonik dan Debut Panggung Album ARIRANG

Kehadiran BTS di studio NBC kali ini dipastikan membawa keseruan berbeda. Tak hanya sekadar sesi wawancara mendalam mengenai proses kreatif album ARIRANG, RM dan kawan-kawan juga akan menyuguhkan penampilan spesial di panggung The Tonight Show secara langsung dalam dua episode tersebut.

Sebagai informasi, BTS terakhir kali tampil secara grup di acara ini pada Juli 2021 dalam segmen khusus BTS Takeover. Saat itu, penampilan mereka membawakan lagu Butter dan Permission to Dance sukses meraup lebih dari 120 juta penayangan di berbagai platform digital.

Jimmy Fallon sendiri tidak bisa menyembunyikan antusiasmenya. Melalui unggahan di kanal YouTube resmi The Tonight Show, Fallon terlihat melakukan aksi kocak dengan berlari kegirangan menyambut kehadiran BTS, diiringi lagu Young Forever.

Agenda Padat di Amerika Serikat

Sebelum tampil di hadapan Jimmy Fallon, BTS telah lebih dulu menyapa penggemar di New York melalui acara eksklusif Spotify x BTS: SWIMSIDE di Pier 17 pada Senin (23/3).

Dalam acara yang dihadiri 1.000 penggemar terpilih tersebut, BTS membawakan tiga lagu baru dari album Arirang di bawah suhu dingin kota New York.

Jadwal Penting BTS Maret - September 2026

25-26 Maret 2026: Penampilan di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (NBC & Peacock).

27 Maret 2026: Perilisan dokumenter BTS: THE RETURN di Netflix.

25 April 2026: Pembukaan Tur Dunia ARIRANG di Raymond James Stadium, Florida.

6 September 2026: Penutupan leg Amerika Utara di SoFi Stadium, Los Angeles.

Kembalinya BTS dengan formasi lengkap ini diprediksi akan kembali memecahkan berbagai rekor dunia, mengingat antusiasme penggemar yang telah menantikan momen ini selama hampir empat tahun. (Z-10)