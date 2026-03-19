ARMY Catat Tanggalnya! BTS Akan Tampil 2 Hari Berturut-turut di The Tonight Show Jimmy Fallon

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
GRUO K-pop global BTS dikonfirmasi akan kembali tampil di acara talk show populer Amerika Serikat, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Kabar tersebut diumumkan pada Rabu (18/3), yang menyebutkan bahwa BTS akan hadir dalam dua episode berturut-turut pada minggu depan.
Penampilan ini menjadi momen yang sangat dinantikan oleh ARMY (sebutan penggemar BTS), mengingat ini akan menjadi kehadiran pertama BTS sebagai grup lengkap dengan tujuh anggota di acara late-night Amerika sejak tahun 2021, setelah mereka menyelesaikan masa wajib militer.
Dalam kesempatan tersebut, RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, dan Jungkook dijadwalkan menjalani sesi wawancara langsung di studio bersama Jimmy Fallon, sekaligus membawakan dua lagu terbaru dari album mereka.
|Tanggal Tayang (AS)
|Agenda Utama
|Bintang Tamu Lain
|Rabu, 25 Maret 2026
|Wawancara Studio & Penampilan Lagu ke-1
|Ariana DeBose
|Kamis, 26 Maret 2026
|Penampilan Lagu ke-2 (23.35 ET)
|Chris Pratt & Charlie Day
Kehadiran BTS di acara tersebut merupakan bagian dari strategi comeback besar-besaran melalui album terbaru bertajuk ARIRANG, yang direncanakan rilis pada 20 Maret 2026.
Album ini menandai kembalinya produktivitas grup secara kolektif setelah fokus pada proyek solo selama beberapa tahun terakhir.
Selain tampil di NBC, BTS juga akan menyapa penggemar melalui livestream global di Netflix bertajuk "BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG" pada 21 Maret, yang disiarkan langsung dari Gwanghwamun Square, Seoul.
Rangkaian promosi ini akan ditutup dengan perilisan dokumenter BTS: THE RETURN pada 27 Maret mendatang.
Kehadiran BTS di The Tonight Show diprediksi akan kembali menarik perhatian jutaan pasang mata di seluruh dunia. Pada penampilan "takeover" mereka tahun 2021 lalu, BTS berhasil mencatatkan hampir 120 juta penayangan digital melalui penampilan ikonik lagu "Butter" dan "Permission to Dance". (Soompi/Z-10)
Taylor Swift membawa kehangatan ke acara The Tonight Show dengan memberikan roti sourdough buatan sendiri kepada Jimmy Fallon.
Untuk merayakan perilisan album solo perdana Rosie, Rose Blackpink tampil sebagai bintang tamu dalam episode The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
Jungkook BTS, mengaku takut dengan microwave dalam acara talk show larut malam The Tonight Show starring Jimmy Fallon di NBC
