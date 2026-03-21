Baru Rilis, Lagu BTS Swim Kangsung Puncaki Chart Melon

Swim BTS(Doc Bangtantv)

DUNIA musik global kembali dalam genggaman grup fenomenal asal Korea Selatan, BTS. Setelah penantian panjang selama tiga tahun sembilan bulan pasca-wamil, RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, dan Jung Kook resmi merilis album studio kelima mereka bertajuk ARIRANG pada Jumat, 20 Maret 2026.

Lagu utama berjudul Swim tidak butuh waktu lama untuk membuktikan taringnya. Hanya dalam satu jam setelah dirilis pada pukul 13.00 KST, lagu ini langsung melesat ke posisi pertama di Chart Melon Top 100, menggeser dominasi grup-grup populer lainnya.

Apa Makna Lagu Swim BTS?

Banyak penggemar bertanya-tanya mengenai pesan di balik lirik yang mendalam ini. Swim adalah lagu bergenre alternative pop yang ditulis langsung oleh sang leader, RM, bersama produser kenamaan Tyler Spry.

Lagu ini menggunakan metafora "berenang melawan arus" untuk menggambarkan perjalanan BTS dan ARMY melewati masa-masa sulit selama hiatus wajib militer. Pesan utamanya adalah ketangguhan (resilience) dan cinta terhadap kehidupan. BTS mengajak pendengar untuk terus bergerak maju dengan kecepatan masing-masing, meski gelombang tantangan terus menerjang.

Lagu ini merupakan bagian dari era "BTS 2.0" yang menandai kembalinya seluruh anggota sebagai grup utuh sejak tahun 2022.

Detail Sinematik MV Swim di Lisbon

Visualisasi lagu Swim digarap dengan skala yang sangat masif. Mengambil latar di lautan luas Lisbon, Portugal, video musik ini disutradarai oleh Tanu Muino. Salah satu kejutan terbesar adalah kehadiran aktris Hollywood, Lili Reinhart, yang memberikan kedalaman emosional dalam narasi video tersebut.

MV ini menampilkan estetika visual yang kontras antara kapal layar putih yang megah dan ombak yang tenang, melambangkan kedamaian yang ditemukan setelah perjuangan panjang. Dalam waktu kurang dari 24 jam, MV Swim telah melampaui puluhan juta penayangan di YouTube.

Rekor Penjualan Album ARIRANG di Hanteo

Berdasarkan data Hanteo Chart, album ARIRANG terjual sebanyak 3,98 juta kopi hanya pada hari pertama perilisan. Angka ini memecahkan rekor mereka sendiri di tahun 2020 dan mengukuhkan status mereka sebagai "Million Seller" hanya dalam waktu 10 menit setelah rilis.

Pencapaian Detail Statistik Chart Melon Top 100 Peringkat #1 dalam 60 Menit Penjualan Hari Pertama 3.981.507 Kopi (Hanteo) iTunes Top Songs #1 di 90 Negara

Jadwal Promosi Global

BTS dijadwalkan menggelar konser gratis bertajuk BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG di Gwanghwamun Square, Seoul, pada 21 Maret 2026. Konser ini akan disiarkan secara eksklusif ke seluruh dunia melalui platform Netflix.

Selanjutnya, grup ini akan terbang ke Amerika Serikat untuk tampil di acara populer The Tonight Show Starring Jimmy Fallon pada 25-26 Maret mendatang untuk melanjutkan promosi global mereka. (Z-4)