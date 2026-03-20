Era BTS 2.0 Dimulai! Album Arirang Bawa Warna Baru yang tak Terduga

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PENANTIAN panjang ARMY berakhir. Ikon pop global, BTS, resmi menandai kembalinya mereka ke panggung musik dunia dengan merilis album penuh kelima bertajuk ARIRANG pada Jumat (20/3). Proyek ini bukan sekadar album biasa, melainkan proklamasi dimulainya era "BTS 2.0".
Album yang berisi 14 lagu ini merupakan proyek studio kolektif pertama RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook dalam hampir empat tahun terakhir, sejak album antologi Proof dirilis pada Juni 2022 silam.
Di bawah supervisi langsung Chairman HYBE, Bang Si-hyuk, seluruh member BTS terlibat aktif dalam proses kreatif. Mereka bahkan menjalani sesi penulisan lagu intensif di Los Angeles untuk menyaring puluhan demo hingga menjadi satu kesatuan narasi yang solid.
Pemilihan judul ARIRANG merujuk pada lagu rakyat tradisional Korea yang melambangkan ketabahan dan kerinduan. BTS berupaya mengontekstualisasikan semangat tersebut ke dalam musik pop modern yang mencerminkan jati diri mereka saat ini.
Lagu utama berjudul SWIM menjadi jangkar narasi album ini. Menggunakan metafora bergerak maju di dalam air, lagu ini menggambarkan ketekunan yang tenang namun abadi. Berbeda dengan rilisan sebelumnya yang meledak-ledak, SWIM disebut lebih menekankan pada kontinuitas emosional.
Eksperimen musikal BTS juga terlihat sangat kontras di album ini. Mulai dari lagu FYA yang mengusung genre hyper-jersey dengan intensitas tinggi, hingga Like Animals dan Merry Go Round yang menyentuh ranah psychedelic, sebuah pergeseran signifikan dari akar hip-hop dan pop mereka sebelumnya.
Highlight Album ARIRANG:
Menandai perayaan rilisnya album ini, BTS dijadwalkan menggelar comeback performance besar-besaran di Gwanghwamun Square, pusat kota Seoul, pada Sabtu (21/3) malam waktu setempat.
Aksi panggung yang sangat dinantikan ini tidak hanya diperuntukkan bagi warga lokal, tetapi akan disiarkan secara live streaming ke seluruh dunia melalui platform Netflix. Langkah ini mempertegas posisi BTS sebagai aset budaya global yang tetap memegang teguh akar tradisi Korea di era digital.
Dengan ARIRANG, BTS tidak hanya menjual musik, tetapi juga menawarkan babak baru tentang bagaimana sebuah grup legendaris mendefinisikan ulang masa depan mereka di industri musik internasional. (Z-10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved