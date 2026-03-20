Lirik Lagu SWIM BTS & Maknanya, Sirat Manifestasi Ketangguhan Pasca Wajib Militer

GRUP K-pop global, BTS, resmi menandai kembalinya mereka ke industri musik dengan merilis album studio bertajuk ARIRANG pada hari ini, 20 Maret 2026. Lagu utamanya yang berjudul SWIM langsung menjadi sorotan karena aransemen upbeat alternative pop yang segar namun tetap membawa kedalaman emosi khas BTS.

Kembalinya BTS lewat album ARIRANG bukan hanya menjadi momen yang dinanti penggemar, tetapi juga menghadirkan karya yang sarat makna. Salah satu lagu yang paling mencuri perhatian adalah SWIM, yang tidak hanya kuat secara musikal, tetapi juga menyentuh lewat liriknya. Untuk memahami pesan yang ingin disampaikan, berikut adalah lirik lengkap dari lagu tersebut.

(Intro)

Diving deep into the blue

Finding what was always true

(Menyelam jauh ke dalam birunya samudera)

(Menemukan apa yang selama ini nyata)

(Verse 1)

Blue horizon calling my name

Breathing in salt, letting go of the pain

No need to fight what’s inside my soul

Waves crash loud, but I don’t break

Every scar is a shape I take

(Cakrawala biru memanggil namaku)

(Menghirup aroma garam, melepaskan rasa sakit)

(Tak perlu melawan apa yang ada di dalam jiwaku)

(Ombak pecah dengan keras, tapi aku tak hancur)

(Setiap luka adalah bentuk yang aku terima)

(Chorus)

Swim, swim, through the waves again

No, I won’t sink, we were born to begin

Let the current take us where we’re meant to be

Every drop of life setting us free

We don’t rush, we just swim

(Berenang, berenang, melewati ombak lagi)

(Tidak, aku takkan tenggelam, kita lahir untuk memulai)

(Biarkan arus membawa kita ke tempat yang seharusnya)

(Setiap tetes kehidupan membebaskan kita)

(Kita tidak terburu-buru, kita hanya berenang)

(Verse 2)

Floating light, every storm’s just teaching me

I don’t run from the rising tide

I let it pull, I let it guide

Every heartbeat synchronized

The moon in open skies

(Cahaya yang terapung, setiap badai hanya mengajarkanku)

(Aku tidak lari dari pasang yang naik)

(Aku biarkan ia menarik, aku biarkan ia memandu)

(Setiap detak jantung selaras)

(Rembulan di langit terbuka)

(Bridge)

If I drown, I’ll drown in dreams

If I fall, I’ll fall in peace

No more racing, no more fear

The waters whisper in my ear

I just swim, swim through the waves again

(Jika aku tenggelam, aku akan tenggelam dalam mimpi)

(Jika aku jatuh, aku akan jatuh dalam kedamaian)

(Tak ada lagi balapan, tak ada lagi ketakutan)

(Air berbisik di telingaku)

(Aku hanya berenang, berenang melewati ombak lagi)

(Outro)

Just swim...

We’re finally home.

(Hanya berenang...)

(Kita akhirnya pulang.)

Setelah membaca liriknya, terlihat bahwa SWIM tidak sekadar lagu dengan nuansa ringan dan catchy. Di balik aransemen upbeat yang mengalun, tersimpan pesan emosional yang dalam tentang perjalanan hidup, penerimaan diri, dan ketenangan. Hal ini kemudian membawa kita pada pemaknaan yang lebih luas dari lagu ini.

Melalui lirik yang ditulis oleh RM, SWIM menghadirkan sudut pandang baru dalam menghadapi kehidupan. Jika sebelumnya BTS kerap menggunakan metafora berlari atau terbang, kali ini mereka memilih “berenang” sebagai simbol perjalanan yang lebih tenang namun tetap penuh arah. Filosofi ini menjadi inti dari pesan Love for Life yang diusung dalam lagu tersebut.

Tidak hanya dari sisi lirik dan makna, SWIM juga semakin menarik perhatian berkat berbagai aspek produksi yang mendukungnya. Mulai dari pemilihan genre hingga keterlibatan nama-nama besar di industri musik, semua elemen ini memperkuat posisi lagu sebagai salah satu rilisan penting BTS di era comeback mereka.

Dengan kombinasi antara pesan yang kuat, produksi berkualitas tinggi, dan identitas musikal yang matang, SWIM menjadi lebih dari sekadar lagu utama. Ia menjadi simbol fase baru BTS, sebuah perjalanan yang tidak lagi terburu-buru, melainkan lebih reflektif dan selaras dengan kehidupan yang terus bergerak.

Makna Lagu SWIM: Filosofi Love for Life

Lirik lagu SWIM yang ditulis oleh RM menggambarkan filosofi tentang ketangguhan (resilience). Berbeda dengan lagu-lagu sebelumnya yang sering kali bicara tentang "berlari" (Run) atau "terbang", SWIM mengajak pendengar untuk bergerak dengan tenang di tengah arus kehidupan yang tidak menentu.

Pesan utama dari lagu ini adalah Love for Life (Mencintai Kehidupan). BTS menekankan bahwa alih-alih melawan arus yang terlalu kuat, terkadang kita perlu "berenang" mengikuti ritme diri sendiri untuk tetap bertahan dan menemukan tujuan akhir. Hal ini dianggap sebagai refleksi perjalanan para anggota BTS selama masa wajib militer dan bagaimana mereka bersatu kembali sebagai grup yang lebih dewasa.

Fakta Menarik Lagu SWIM

Genre: Upbeat Alternative Pop dengan sentuhan lo-fi synth.

Produksi: Melibatkan produser kelas dunia seperti Ryan Tedder (OneRepublic) dan Diplo.

Visual: Video musik disutradarai oleh Tanu Muino, yang sebelumnya menggarap karya untuk Jungkook dan Harry Styles.

Pesan Kunci: Ketenangan di tengah badai dan keberanian untuk tidak terburu-buru.

Lagu ini menjadi pembuka babak baru bagi BTS setelah menyelesaikan tugas negara, membuktikan bahwa meskipun dunia terus berubah, mereka tetap mampu menyesuaikan diri dan terus bergerak maju bersama para penggemar setianya, ARMY. (Z-10)