BTS Comeback ke AS setelah 4 Tahun, Tur 82 Konser Dimulai!

KABAR gembira bagi para ARMY. Grup K-pop global, BTS, dipastikan akan kembali menginjakkan kaki di Amerika Serikat untuk pertama kalinya dalam empat tahun terakhir.

Kembalinya RM dan kawan-kawan ini ditandai dengan peluncuran album terbaru mereka yang bertajuk ARIRANG.

Momen bersejarah ini akan diawali dengan sebuah acara eksklusif di New York City pada 23 Maret 2026. Bekerja sama dengan Spotify, BTS menggelar acara bertajuk Spotify x BTS: SWIMSIDE.

Acara ini sangat terbatas, hanya mengundang 1.000 penggemar terpilih di lokasi rahasia yang hingga kini belum diumumkan ke publik untuk menjaga keamanan dan kondusivitas.

Selain penampilan perdana lagu-lagu dari album ARIRANG, para penggemar yang beruntung akan menikmati pengalaman imersif bertema album tersebut serta sesi tanya jawab (Q&A) langsung dengan para anggota BTS.

Jadwal Tur Dunia BTS 2026

Setelah peluncuran di New York, BTS dijadwalkan langsung tancap gas memulai tur dunia masif sebanyak 82 pertunjukan. Berikut adalah rencana perjalanan awal mereka:

20 Maret 2026: Perilisan Global Album 'ARIRANG'.

23 Maret 2026: Event Eksklusif 'SWIMSIDE' di New York City.

Leg 1: Korea Selatan dan Jepang.

Leg 2: Amerika Serikat dan Meksiko.

Album penuh ARIRANG sendiri dijadwalkan rilis secara global di berbagai platform streaming pada 20 Maret 2026. Tur dunia kali ini diprediksi akan menjadi salah satu tur dengan pendapatan terbesar di tahun 2026 mengingat kerinduan penggemar yang telah menanti selama empat tahun. (Allkpop/Z-10)