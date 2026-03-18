Presiden Korea Selatan Turun Tangan Amankan Konser BTS, 260 Ribu Fans Diprediksi Memadati Seoul

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pemerintah Korea Selatan menyiapkan pengamanan berlapis menjelang konser comeback grup K-pop BTS yang akan digelar di Gwanghwamun Square, Sabtu (21/3). Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung meminta seluruh kementerian dan aparat keamanan bekerja maksimal untuk menjamin keselamatan ratusan ribu penggemar yang diperkirakan memadati pusat Kota Seoul.
Dalam pernyataan resminya, Presiden Lee menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi, mulai dari kementerian terkait, kepolisian, hingga petugas pemadam kebakaran.
"Persiapan dilakukan secara menyeluruh agar acara ini berjalan aman. Kami juga mengimbau masyarakat untuk mengikuti arahan petugas di lapangan," ujar Lee melalui akun media sosialnya, Rabu (18/3).
Pemerintah turut meningkatkan status kewaspadaan teror satu tingkat menjadi "Caution" (Waspada) di wilayah Jongno-gu dan Jung-gu. Status ini berlaku mulai Rabu tengah malam hingga konser berakhir pada Sabtu malam.
Otoritas memperkirakan sekitar 260.000 orang akan memadati kawasan Gwanghwamun. Untuk mengantisipasi potensi gangguan, polisi akan mengerahkan sedikitnya 6.500 personel gabungan.
Tak hanya soal keamanan fisik, Presiden Lee juga menyoroti praktik percaloan tiket yang merugikan penggemar. Ia meminta masyarakat aktif melaporkan penjualan tiket ilegal.
"Laporkan segala bentuk penjualan tiket ilegal yang merusak pasar. Kita harus menjaga integritas acara budaya ini," tegasnya.
Konser bertajuk "BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG" ini menjadi penampilan perdana BTS dengan formasi lengkap setelah seluruh anggotanya menyelesaikan wajib militer.
Mengantisipasi berbagai risiko, pemerintah akan memasang barikade antitabrakan serta menerapkan pemeriksaan ketat menggunakan detektor logam di 31 pintu masuk.
Selain itu, penutupan jalan di sepanjang Sejong-daero akan dimulai sejak Jumat malam (20/3) untuk mendukung pembangunan panggung utama dan area penonton yang diperkirakan membentang hingga Balai Kota Seoul. (Z-10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved