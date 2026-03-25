Kostum 7 Member BTS di Konser Gwanghwamun Punya Cerita Mendalam, Ini Faktanya!

Kostum 7 Member BTS di Konser Gwanghwamun Punya Cerita Mendalam.(Dok. Songzio)

Bulan Maret menjadi momen yang paling dinanti ARMY. Pada Jumat (20/3), BTS resmi kembali ke industri K-pop lewat album terbaru bertajuk Arirang.

Sebagai penanda comeback, BTS menggelar konser gratis di Gwanghwamun Square sehari setelahnya. Data dari HYBE Entertainment mencatat sekitar 104 ribu penggemar memadati area tersebut. Tak hanya itu, konser ini juga disiarkan langsung melalui Netflix ke lebih dari 100 negara, memungkinkan penggemar global ikut menyaksikan penampilan mereka.

Comeback ini tak hanya kuat secara musikal, tetapi juga visual. BTS tampil dengan konsep sarat nuansa historis Korea, mulai dari judul album, lokasi konser, hingga kostum panggung yang terinspirasi era Joseon.

Tuangkan Han dalam Kostum

Dalam konser Sabtu (21/3), BTS bekerja sama dengan brand Korea Selatan, Songzio, menghadirkan koleksi bertajuk Lyrical Armor. Koleksi ini terinspirasi dari sosok pejuang, cendekiawan, negarawan, hingga seniman yang membentuk sejarah Korea.

Perancang Songzio, Song Jae-woo, menyebut koleksi ini membayangkan BTS sebagai pionir yang membuka babak baru sejarah Korea. Ia juga menekankan bahwa desain tersebut menafsirkan ulang akar budaya Korea melalui konsep “han” (恨), emosi mendalam yang merepresentasikan kesedihan, ketahanan, dan identitas Korea.

Secara visual, kostum menggabungkan elemen baju zirah prajurit Dinasti Joseon dengan Hanbok. Detail seperti jahitan kasar yang sengaja terekspos, potongan asimetris, hingga siluet mengalir menggambarkan luka masa lalu sekaligus harapan masa depan.

Karakter Unik di Setiap Kostum Member

Menariknya, setiap anggota tampil dengan karakter berbeda:

1. RM (Pahlawan)

Mengusung siluet kuat dan heroik, RM tampil dengan jaket panjang dopo dan detail resleting bertingkat yang mempertegas citra kepemimpinannya.

2. Jin (Seniman)

Mengenakan jaket oriental berpotongan rapi tanpa kerah, dipadukan elemen zirah yang memberi kesan elegan sekaligus kokoh.

3. Suga (Arsitek)

Menampilkan kekuatan sebagai kreator melalui celana Hanbok dengan ikat pinggang tegas dan detail logam menyerupai zirah.

4. J-Hope (Sorikkun)

Memadukan jaket dopo dengan sentuhan streetwear. Detail kain menggunakan teknik sapuan kuas junbeop khas lukisan tradisional Korea.

5. Jimin (Penyair)

Menonjolkan lipatan khas Hanbok dengan jaket berlapis menyerupai zirah, dilengkapi rumbai halus dan celana rok vertikal.

6. V (Doryeong/Modis)

Menggabungkan keanggunan cendekiawan dengan elemen berlapis dan tekstil Hanbok, diperkaya teknik junbeop.

7. Jungkook (Pelopor)

Tampil dengan pendekatan streetwear melalui jaket asimetris berlapis dan potongan kain robek yang memberi kesan dinamis.

Melalui konsep ini, BTS tidak hanya menghadirkan musik baru, tetapi juga merangkai narasi budaya yang kuat, menjadikan comeback mereka sebagai perpaduan antara modernitas dan warisan sejarah Korea. (The Chosun Daily/Songzio/Z-10)