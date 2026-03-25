Nama Jin BTS Hilang dari Kredit Album Arirang, RM Akhirnya Buka Suara!

Headline
PERAYAAN peluncuran album kelima BTS bertajuk ARIRANG pada Jumat (20/3) diwarnai ketegangan. Nama Jin BTS yang absen dari kredit produksi album memicu perdebatan panas di kalangan penggemar (Army) hingga menjadi viral di media sosial.
Dalam siaran langsung di platform Weverse, leader BTS, RM, memberikan klarifikasi mengenai keterlibatan anggota. Ia menyebutkan bahwa jadwal tur solo Jin yang padat menjadi alasan utama sang anggota tertua tidak bisa bergabung dalam proses kreatif di Amerika Serikat.
“Semua warna anggota ada di album ini. Jika tur Jin selesai sedikit lebih awal, dia pasti bisa bergabung dengan kami,” ujar RM dalam siaran tersebut.
V juga turut memberikan pembelaan dengan menyebutkan faktor kesehatan. “Ada waktu di mana kami bisa bekerja bersama, tapi kondisinya sedang tidak baik karena terus melakukan tur,” tambahnya.
Meskipun para anggota memberikan apresiasi atas peran Jin dalam menjaga stabilitas tim, para penggemar justru menyoroti gestur non-verbal selama siaran berlangsung. Potongan klip yang memperlihatkan ekspresi wajah Jin yang tampak mengeras (harden) saat pembahasan kredit album menjadi perbincangan hangat.
Dalam video yang beredar, Jungkook terlihat memberikan dukungan emosional dengan menepuk bahu Jin secara perlahan, sebuah momen yang ditangkap Army sebagai bentuk simpati atas situasi canggung tersebut.
Banyak penggemar mempertanyakan mengapa jadwal songwriting camp tidak bisa digeser untuk mengakomodasi Jin, mengingat ia adalah anggota pertama yang menyelesaikan wajib militer.
Terlepas dari kontroversi yang ada, BTS tetap menunjukkan taringnya sebagai grup global. Mereka baru saja menggelar acara skala besar di Gwanghwamun Square, Seoul, pada Sabtu (21/3) sebagai tanda dimulainya era ARIRANG.
Grup asuhan BigHit Music ini juga dikonfirmasi akan tampil di acara populer NBC, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, yang dijadwalkan tayang dalam pekan ini. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak agensi mengenai tuntutan penggemar terkait revisi kredit album atau penjelasan lebih rinci soal manajemen jadwal tersebut. (Koreatimes/Z-10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved