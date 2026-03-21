RM BTS Cedera, Penampilan di Konser Comeback Seoul akan Dibatasi

Anggota BTS, RM, muncul dalam siaran langsung dengan kaki kirinya yang tampaknya dibalut gips.(Doc CNA)

KABAR kurang menyenangkan datang dari leader BTS, RM. Ia dilaporkan mengalami cedera pergelangan kaki saat menjalani latihan menjelang konser comeback.

Pada Jumat (20 Maret), agensi BigHit Music mengumumkan bahwa cedera tersebut terjadi sehari sebelumnya, tepatnya pada 19 Maret. RM langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Hasil diagnosis medis menunjukkan bahwa ia mengalami keseleo pada tulang navikular tambahan, robekan sebagian ligamen, serta memar pada tulang talus. Dokter pun menyarankan RM BTS untuk mengenakan gips dan membatasi pergerakan setidaknya selama dua minggu demi pemulihan optimal.

Tetap Tampil, Namun Terbatas

BTS dijadwalkan tampil dalam konser comeback bertajuk BTS The Comeback Live Arirang yang digelar di Seoul pada Sabtu (21 Maret) dan disiarkan secara global melalui Netflix.

Meski mengalami cedera, RM tetap akan naik ke atas panggung. Namun, pihak agensi menegaskan bahwa partisipasinya akan dibatasi, terutama dalam bagian koreografi.

BigHit Music menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan RM dan saran medis. Pihak agensi memilih untuk memprioritaskan pemulihan sang artis guna mencegah cedera yang lebih serius.

Permintaan Maaf dan Komitmen untuk Penggemar

Dalam pernyataan resminya, BigHit Music juga menyampaikan permohonan maaf kepada penggemar atas keterbatasan penampilan RM di konser comeback yang sangat dinantikan.

Meski demikian, RM tetap berkomitmen untuk hadir dan berinteraksi dengan penggemar (ARMY). Ia akan tetap bernyanyi dan memberikan semangat di atas panggung, meskipun tidak dapat tampil secara maksimal.

RM Sampaikan Langsung ke Penggemar

Melalui siaran langsung di YouTube, RM turut mengungkapkan penyesalannya atas insiden tersebut.

Ia menjelaskan bahwa cedera terjadi saat dirinya berlatih dengan penuh semangat demi memberikan penampilan terbaik. Meski tidak bisa tampil secara penuh, RM memastikan kondisinya tidak terlalu serius dan berjanji akan fokus pada pemulihan.

Ia juga meminta penggemar untuk tetap menantikan penampilannya di konser mendatang, termasuk jadwal pada bulan April.

Jadwal Padat BTS

Di tengah situasi ini, BTS tetap menjalani jadwal padat. Grup tersebut baru saja merilis album terbaru bertajuk Arirang pada 20 Maret, yang menjadi rilisan pertama mereka dalam lebih dari tiga tahun.

Selain itu, BTS juga dijadwalkan menghadiri acara eksklusif bersama Spotify di New York pada 23 Maret, serta tampil di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon pada 25 dan 26 Maret (waktu setempat).

Meski mengalami cedera, RM tetap menunjukkan profesionalisme dan dedikasinya kepada penggemar. Kini, fokus utama adalah memastikan proses pemulihan berjalan optimal agar ia bisa kembali tampil maksimal di panggung berikutnya.

Sumber: CNA