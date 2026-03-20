RM BTS Cedera Jelang Comeback ARIRANG, Bagaimana Nasib Konser di Gwanghwamun?

KABAR kurang menyenangkan datang dari grup fenomenal BTS. Sang leader, RM, dilaporkan mengalami cedera pergelangan kaki yang cukup serius saat menjalani sesi latihan untuk persiapan comeback akbar mereka bertajuk ARIRANG.

Agensi BIGHIT MUSIC secara resmi mengumumkan kondisi kesehatan pemilik nama asli Kim Namjoon tersebut pada Jumat (20/3).

Berdasarkan pemeriksaan medis mendalam, RM didiagnosis mengalami beberapa gangguan pada kaki kirinya yang mengharuskannya membatasi aktivitas fisik secara signifikan.

Detail Medis Cedera RM BTS

Menurut pernyataan agensi, cedera tersebut terjadi pada Kamis, 19 Maret 2026. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kondisi medis yang cukup kompleks pada area pergelangan kaki RM:

Keseleo pada tulang navikular aksesori: Gangguan pada tulang tambahan di sisi dalam kaki.

Robekan sebagian ligamen: Adanya kerusakan pada jaringan ikat yang menstabilkan sendi.

Memar pada area talus: Disertai peradangan dan kerusakan ligamen di sekitarnya.

Tim medis telah menyarankan RM untuk mengenakan gips dan meminimalkan pergerakan selama setidaknya dua minggu ke depan guna memastikan proses pemulihan berjalan optimal.

Penyesuaian Konser ARIRANG di Gwanghwamun

Cedera ini terjadi hanya dua hari sebelum BTS dijadwalkan menggelar konser gratis "BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG" di Gwanghwamun Square, Seoul, pada 21 Maret 2026 pukul 20.00 KST.

Acara yang sangat dinantikan ini akan menjadi penampilan perdana BTS dengan formasi lengkap setelah seluruh anggota menyelesaikan wajib militer.

BIGHIT MUSIC menegaskan bahwa RM akan tetap berpartisipasi dalam acara tersebut, namun dengan penyesuaian besar.

"Partisipasi RM dalam koreografi akan dibatasi. Keputusan ini diambil untuk memprioritaskan kesehatan artis dan mencegah cedera lebih lanjut," tulis agensi dalam pernyataan resminya.

Melalui siaran langsung di Weverse, RM juga menyapa penggemar dan meminta maaf atas kekhawatiran yang muncul. Ia berjanji akan tetap memberikan performa vokal terbaiknya meskipun tidak bisa menari secara penuh di atas panggung.

Konser ARIRANG di Gwanghwamun diperkirakan akan dihadiri oleh lebih dari 260.000 orang dan akan disiarkan secara langsung secara global melalui platform Netflix.

Mengenai Cedera RM BTS

Apakah RM akan tetap ikut tur dunia BTS?

Hingga saat ini, belum ada perubahan jadwal untuk tur dunia yang akan dimulai pada April 2026 di Goyang. Fokus utama saat ini adalah pemulihan RM selama dua minggu ke depan.

Apa itu tulang navikular aksesori?

Tulang navikular aksesori adalah tulang ekstra atau tulang rawan yang terletak di sisi dalam kaki, tepat di atas lengkungan. Cedera di area ini biasanya menimbulkan nyeri hebat saat melakukan aktivitas berat seperti menari.

Para penggemar di seluruh dunia terus membanjiri media sosial dengan tagar dukungan untuk kesembuhan sang leader agar dapat segera kembali beraksi di atas panggung dengan kekuatan penuh. (Soompi/Z-10)