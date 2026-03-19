Gwanghwamun, Seoul dipenuhi proyek iklan dari penggemar untuk menyambut kembalinya Jungkook BTS(Doc X @jungkook CHINA)

KAWASAN bersejarah Gwanghwamun di pusat kota Seoul kini berubah menjadi galeri visual raksasa bagi Jungkook BTS. Menjelang konser comeback grup bertajuk "BTS The Comeback Live: Arirang" yang dijadwalkan pada 21 Maret 2026, basis penggemar Jungkook asal Tiongkok yang bagian dari ARMY juga menunjukkan loyalitasnya melalui kampanye iklan berskala masif yang mencuri perhatian publik internasional.

Iklan Raksasa di Jantung Kota

Dilansir dari Star News Korea, klub penggemar "Jungkook China" telah menyewa papan iklan digital utama di gedung LumiMedia, tepat di pusat Gwanghwamun. Iklan ini memiliki dimensi yang mencolok, yakni lebar 22,2 meter dan tinggi 30,5 meter. Konten visual Jungkook tersebut ditayangkan lebih dari 70 kali setiap hari selama periode 16 - 22 Maret 2026.

Tidak hanya satu titik, dukungan ini meluas hingga ke persimpangan Hotel Koreana. Di sana, wajah anggota termuda BTS ini terpampang di layar LED raksasa seluas 1.200 meter persegi setara dengan luas tiga lapangan basket. Lokasi ini dipilih secara strategis karena berada tepat di jalur utama yang akan dilalui ratusan ribu orang menuju lokasi konser.

Kolaborasi Fans Global dan Domestik

Aksi ini bukan sekadar unjuk kekuatan finansial, melainkan hasil koordinasi matang antar-fandom. Di lapangan, fans Jungkook China bekerja sama dengan penggemar Korea, "Jungkook Supporters". Mereka juga mengamankan slot iklan di dinding media Gedung KT Gwanghwamun dan layar besar di Gedung Cheonggye Hanguk.

Selain media statis, dukungan ini bergerak melalui wrapping bus yang menyelimuti seluruh badan kendaraan dengan foto Jungkook. Bus-bus tersebut beroperasi secara rutin di sekitar markas besar HYBE di Yongsan hingga kawasan Gwanghwamun, menciptakan atmosfer promosi yang konsisten di seluruh penjuru Seoul.

Konteks Strategis di Balik Proyek Arirang

Dukungan masif ini merupakan bentuk sambutan atas album studio kelima BTS, Arirang, yang dirilis pada 20 Maret 2026. Momen ini menandai kembalinya grup secara utuh setelah masa hiatus panjang untuk wajib militer. Pihak kepolisian Seoul memperkirakan sekitar 260.000 orang akan memadati area Gwanghwamun Square untuk menyaksikan penampilan perdana mereka yang juga disiarkan secara global melalui Netflix.

Melalui proyek iklan ini, penggemar Tiongkok ingin memastikan bahwa kehadiran Jungkook terasa kuat di lokasi bersejarah yang menjadi saksi bisu kembalinya ikon K-pop dunia tersebut ke atas panggung.

Sumber: Star News Korea, Allkpop