Daftar Produser Dunia di Album ARIRANG BTS, dari Diplo hingga Tame Impala!

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
DUNIA musik internasional saat ini tengah menahan napas menantikan kembalinya raja K-pop. Dalam hitungan kurang dari 24 jam, grup K-pop global, BTS akan resmi merilis album ARIRANG, album penuh pertama mereka sejak 2020 yang diprediksi akan merevolusi industri musik global pada 2026.
Meskipun BigHit Music menjaga ketat detail musikalitasnya, keterlibatan deretan produser pemenang Grammy lintas genre telah memicu kegemparan di kalangan kritikus dan penggemar.
Album ini bukan sekadar koleksi lagu baru, melainkan sebuah proyek ambisius yang menyatukan berbagai warna musik dunia.
BTS tampaknya melangkah jauh dari zona nyaman dengan menggandeng Typer Spry (produser Bad Bunny) untuk lagu utama SWIM dan El Guincho (kolaborator Rosalía) untuk trek Hooligan. Kolaborasi ini menandakan masuknya pengaruh Latin dan reggaeton yang sangat kuat dalam diskografi mereka.
Akar hip-hop BTS pun dipastikan tetap tajam melalui tangan dingin Mike WiLL Made-It, sosok di balik hits Kendrick Lamar dan Beyonce. Menggarap lagu Aliens dan No. 2, Mike WiLL secara terbuka menyebut proyek ini sebagai global game changer melalui unggahan di media sosialnya.
|Diplo
|Eksekutif Produser (5 Lagu)
|Ryan Tedder
|Penulis Lagu (5 Lagu)
|Kevin Parker
|Psikedelik (Merry Go Round)
|JPEGMAFIA & Flume
|Eksperimental/EDM (FYA)
Di balik kemegahan kolaborasi internasional tersebut, kendali artistik tetap berada di tangan BTS. Sang leader, RM, tercatat berkontribusi dalam 13 dari 14 lagu yang ada, menunjukkan kedalaman pesan personal yang ingin disampaikan grup ini.
Produser internal setia, Pdogg, yang telah membentuk ciri khas musik BTS sejak debut, juga tetap memegang peran kunci pada enam lagu. Hal ini memastikan bahwa meskipun bereksperimen dengan suara global, identitas autentik BTS tetap terjaga.
Antusiasme publik sudah mencapai level tertinggi dengan catatan 4 juta pre-order hanya dalam waktu satu minggu. Di platform streaming Spotify, jumlah presave telah mendekati angka 5 juta, sebuah pencapaian komersial yang masif sebelum album resmi dilepas ke pasar.
Sebagai puncak dari peluncuran album ini, BTS dijadwalkan menggelar konser akbar di Gwanghwamun Square, Seoul, pada Sabtu mendatang.
Pertunjukan ini diprediksi akan menjadi salah satu peristiwa budaya terbesar dalam sejarah K-pop, sekaligus mengukuhkan posisi BTS sebagai pemimpin revolusi musik global di tahun 2026. (Koreatimes/Z-10)
