BTS Jadi Pengisi Soundtrack Resmi Pembukaan MLB 2026 lewat Lagu FYA!

BTS Jadi Pengisi Soundtrack Resmi Pembukaan MLB 2026.(Dok. Allkpop)

GRUP K-pop global BTS kembali mengukir prestasi internasional dengan terlibat dalam pekan pembukaan kompetisi Major League Baseball (MLB) musim 2026. Lagu-lagu dari album kelima mereka yang bertajuk Arirang terpilih sebagai soundtrack resmi untuk konten media sosial pembukaan liga bisbol Amerika Serikat tersebut.

Berdasarkan laporan media internasional termasuk Billboard, lagu bertenaga tinggi berjudul FYA menjadi sorotan utama dalam video promosi pertama MLB.

Lagu tersebut disandingkan dengan cuplikan aksi dinamis para bintang besar MLB seperti Aaron Judge, Shohei Ohtani, dan Juan Soto, menciptakan sinergi yang kuat antara musik dan olahraga.

Baca juga : BTS Tampil Lagi di Jimmy Fallon, 2 Episode Sekaligus Jadi Sorotan!

Pihak MLB dijadwalkan merilis video promosi kedua pada hari ini, 25 Maret 2026, sementara bagian ketiga akan diluncurkan pada pekan depan. Kolaborasi ini mempertegas upaya MLB dalam menjangkau audiens global melalui integrasi budaya pop dan musik.

Promosi Global dan Prestasi di Spotify

Keterlibatan BTS dalam MLB 2026 ini menyusul kesuksesan besar comeback mereka dengan album ARIRANG pada 20 Maret lalu. Sebelumnya, grup ini telah menggelar pertunjukan skala besar di Lapangan Gwanghwamun, Seoul, sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melanjutkan aktivitas promosi.

Baca juga : Rose Blackpink Tampil Memukau dan Bagikan Cerita Pribadi di The Tonight Show

Saat ini, para anggota BTS berada di Amerika Serikat untuk menghadiri sejumlah agenda, termasuk acara penggemar bersama Spotify dan penampilan yang sangat dinantikan di program The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Prestasi album ARIRANG juga terlihat di berbagai tangga lagu. Lagu utama yang berjudul SWIM telah menduduki posisi puncak Spotify Daily Top Songs Global selama tiga hari berturut-turut sejak dirilis.

Strategi MLB menggandeng musisi papan atas bukan kali pertama dilakukan. Sebelumnya, MLB juga sukses berkolaborasi dengan artis seperti Tainy, Becky G, hingga Yeonjun dalam proyek World Baseball Classic, yang membuktikan efektivitas musik dalam memperluas basis penggemar olahraga bisbol di kancah dunia. (Allkpop/Z-10)