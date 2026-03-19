Soundtrack KPop Demon Hunters Naik ke Posisi 7 Billboard, Harry Styles Kuasai Puncak

Kemenangan ganda film animasi Netflix, KPop Demon Hunters, di ajang Oscar 2026 memberikan dampak instan pada performa musiknya di pasar global. Lagu andalan berjudul Golden yang dibawakan oleh Rei Ami, EJAE, dan Audrey Nuna, berhasil menembus posisi No. 7 di tangga lagu bergengsi Billboard Hot 100 pekan ini.

Laporan terbaru Billboard pada Rabu (18/3) waktu setempat menunjukkan bahwa lagu tersebut naik satu peringkat meski sudah bertahan selama 38 minggu di tangga lagu. Tak hanya single utama, lagu How It’s Done juga menunjukkan konsistensi dengan bertahan di posisi No. 86 Billboard Hot 100.

Keberhasilan ini turut mengerek posisi album soundtrack KPop Demon Hunters ke peringkat No. 11 di Billboard 200. Perlu dicatat, data pekan ini baru mencakup periode hingga 12 Maret 2026. Lonjakan trafik yang lebih masif diprediksi baru akan terlihat pada laporan pekan depan, mengingat seremoni Oscar baru berlangsung pada 15 Maret 2026.

Persaingan Ketat di Billboard 200

Di saat soundtrack KPop Demon Hunters merangkak naik, beberapa nama besar justru mengalami fluktuasi tajam. EP terbaru Blackpink yang bertajuk Deadline merosot ke peringkat 41 dari posisi sebelumnya di urutan ke-8 pada pekan keduanya.

Beberapa grup K-pop lainnya terpantau masih bertahan di Billboard 200, antara lain:

Enhypen - The Sin: Vanish (No. 61)

Katseye - Beautiful Chaos (No. 116)

Ateez - Golden Hour: Part. 4 (No. 192)

Sementara itu, puncak klasemen Billboard 200 saat ini dikuasai oleh Harry Styles melalui album terbarunya, Kiss All The Time. Disco, Occasionally. Harry Styles juga menunjukkan dominasi luar biasa di Billboard Hot 100 dengan menempatkan 12 lagu sekaligus, termasuk debut American Girls yang langsung melesat ke posisi No. 4.

Fenomena bertahannya soundtrack KPop Demon Hunters membuktikan bahwa sinergi antara visual animasi berkualitas dan musik yang kuat mampu menciptakan karya yang memiliki daya tahan tinggi (evergreen) di industri musik global yang sangat kompetitif. (Koreatimes/Z-10)