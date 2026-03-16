Golden Jadi Lagu KPop Pertama yang Memenangkan Best Original Song di Oscar 2026

Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
FILM animasi fenomenal Netflix, KPop Demon Hunters, baru saja mencatat sejarah budaya global setelah berhasil memenangkan piala Oscar untuk kategori Lagu Orisinal Terbaik (Best Original Song) melalui lagu hit mereka, "Golden".
Kemenangan ini menandai pertama kalinya dalam sejarah sebuah lagu KPop berhasil memboyong patung emas bergengsi tersebut, sekaligus menjadikan KPop Demon Hunters sebagai film original Netflix pertama yang menang di kategori ini.
Tim penulis lagu yang terdiri dari EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seon, Teddy Park, dan 24, sukses mengungguli deretan nomine kuat lainnya. Di antara pesaing tersebut adalah "Dear Me" karya Diane Warren dari film Diane Warren: Relentless, "I Lied to You" dari film Sinners, "Train Dreams" dari film Train Dreams, dan "Sweet Dreams of Joy" dari film Viva Verdi!.
Kekalahan Diane Warren malam ini juga menjadi sorotan, mengingat ini adalah ke-17 kalinya secara berturut-turut sang penulis lagu legendaris tersebut masuk nominasi namun belum berhasil memenangkan penghargaan kompetitif.
Momen puncak di Dolby Theatre terjadi saat EJAE memberikan pidato penerimaan yang sangat emosional di atas panggung. Sambil menangis haru, ia mengungkapkan perasaannya mengenai stigma yang pernah ia alami.
"Orang-orang mengejek saya karena menyukai KPop dan sekarang semua orang menyanyikan lagu kami," ucapnya.
Kesuksesan "Golden" memang luar biasa, tidak hanya menjadi lagu kebangsaan di dalam film, tetapi juga berhasil memuncaki tangga lagu di lebih dari 30 negara dan menarik minat masyarakat luas terhadap genre KPop.
Keberhasilan lagu ini tidak terlepas dari strategi Netflix yang hanya mengampanyekan "Golden" dari sekian banyak lagu di soundtrack film tersebut untuk menghindari pembagian suara. Sebelum membawa pulang piala, grup HUNTR/X yang terdiri dari EJAE, Audrey Nuna, dan Rei Ami, yang mengisi suara nyanyian untuk karakter Rumi, Mira, dan Zoey memberikan penampilan memukau yang mengguncang panggung Oscar.
Kemenangan ini melengkapi kejayaan KPop Demon Hunters malam ini setelah sebelumnya juga memenangkan kategori Film Animasi Terbaik untuk produser Michelle Wong serta sutradara Maggie Kang dan Chris Appelhans. (Forbes/Far Out Magazine/Z-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved