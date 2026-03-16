Daftar Lengkap Pemenang Penghargaan Oscar 2026

Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
MALAM penganugerahan Academy Awards ke-98 menjadi panggung kejayaan One Battle After Another yang mendominasi dengan enam piala dari 13 nominasi. Persaingan ketat di kategori utama berakhir dengan kemenangan Michael B Jordan sebagai Aktor Terbaik lewat Sinners, sementara Jessie Buckley meraih Aktris Terbaik melalui drama Hamnet.
Selain itu, sejarah tercipta saat Autumn Durald Arkapaw dinobatkan sebagai perempuan pertama yang memenangkan kategori Sinematografi Terbaik. Di kategori lain, Sentimental Value asal Norwegia menyabet Film Internasional Terbaik.
Kejadian unik juga sempat terjadi saat kategori Film Pendek Live Action berakhir imbang antara The Singers dan Two People Exchanging Saliva. Meski sempat diwarnai insiden teknis akibat produser yang mencoba memotong pidato kemenangan, suasana kembali mencair berkat guyonan dari pembawa acara Kumail Nanjiani.
Malam tersebut turut diisi dengan penghormatan emosional untuk mendiang Rob Reiner yang dipandu langsung oleh Billy Crystal.
Berikut ini merupakan daftar lengkap pemenang Oscar 2026.
(The National/Z-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved