Daftar Lengkap Pemenang Penghargaan Oscar 2026

Nadhira Izzati A
16/3/2026 11:04
Berikut daftar lengkap peraih Oscar 2026 dalam ajang Academy Awards ke-98 yang berlangsung di Dolby Theatre, Los Angeles, Minggu (15/3/2026). (LA Times)

MALAM penganugerahan Academy Awards ke-98 menjadi panggung kejayaan One Battle After Another yang mendominasi dengan enam piala dari 13 nominasi. Persaingan ketat di kategori utama berakhir dengan kemenangan Michael B Jordan sebagai Aktor Terbaik lewat Sinners, sementara Jessie Buckley meraih Aktris Terbaik melalui drama Hamnet.

Selain itu, sejarah tercipta saat Autumn Durald Arkapaw dinobatkan sebagai perempuan pertama yang memenangkan kategori Sinematografi Terbaik. Di kategori lain, Sentimental Value asal Norwegia menyabet Film Internasional Terbaik.

Kejadian unik juga sempat terjadi saat kategori Film Pendek Live Action berakhir imbang antara The Singers dan Two People Exchanging Saliva. Meski sempat diwarnai insiden teknis akibat produser yang mencoba memotong pidato kemenangan, suasana kembali mencair berkat guyonan dari pembawa acara Kumail Nanjiani. 

Baca juga : Sketsa Penutup Oscar 2026 Picu Spekulasi, Benarkah MrBeast Akan Jadi Host?

Malam tersebut turut diisi dengan penghormatan emosional untuk mendiang Rob Reiner yang dipandu langsung oleh Billy Crystal.

Daftar Lengkap Peraih Oscar 2026

Berikut ini merupakan daftar lengkap pemenang Oscar 2026.

  • Film Terbaik: One Battle After Another
  • Sutradara Terbaik: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)
  • Aktor Terbaik: Michael B. Jordan (Sinners)
  • Aktris Terbaik: Jessie Buckley (Hamnet)
  • Aktor Pendukung Terbaik: Sean Penn (One Battle After Another)
  • Aktris Pendukung Terbaik: Amy Madigan (Weapons)
  • Film Internasional Terbaik: Sentimental Value (Norwegia)
  • Film Animasi Panjang Terbaik: KPop Demon Hunters
  • Lagu Orisinal Terbaik: "Golden" (KPop Demon Hunters)
  • Skenario Orisinal Terbaik: Sinners
  • Skenario Adaptasi Terbaik: One Battle After Another
  • Sinematografi Terbaik: Sinners (Autumn Durald Arkapaw)
  • Penyuntingan Film Terbaik: One Battle After Another
  • Desain Produksi Terbaik: Frankenstein
  • Desain Kostum Terbaik: Frankenstein
  • Tata Rias dan Tata Rambut Terbaik: Frankenstein
  • Tata Suara Terbaik: F1
  • Efek Visual Terbaik: Avatar: Fire and Ash
  • Tata Musik Orisinal Terbaik: Sinners
  • Tata Peran (Casting) Terbaik: One Battle After Another
  • Film Dokumenter Panjang Terbaik: Mr Nobody Against Putin
  • Film Dokumenter Pendek Terbaik: All the Empty Rooms
  • Film Pendek Animasi Terbaik: The Girl Who Cried Pearls
  • Film Pendek Live Action Terbaik: The Singers dan Two People Exchanging Saliva (Seri)

(The National/Z-2)



Editor : Thalatie Yani
